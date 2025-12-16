Realizaron trabajos de renovación en el Polideportivo

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que avanza con una serie de trabajos de mejora y mantenimiento integral en el Polideportivo Municipal, con el objetivo de optimizar los espacios de práctica deportiva para los vecinos y vecinas que asisten cotidianamente al espacio.

Las tareas incluyeron la renovación completa de la conchilla, el material que compone la superficie de la pista, y la rectificación del sistema hídrico.

En paralelo, se llevan adelante tareas de pintura general del edificio, para contribuir a la puesta en valor del predio y mejorar su aspecto edilicio.

Esto se suma a las tareas de iluminación que se realizaron este año en todo el predio, y a la remodelación integral de los sanitarios, que se inauguraron en el mes de junio. A partir de esta intervención, el Polideportivo cuenta ahora con baños renovados y condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, favoreciendo una mayor inclusión en el uso de los espacios públicos.

Todas estas intervenciones se realizan con fondos exclusivamente municipales, reafirmando el compromiso de la comuna con el mantenimiento y fortalecimiento de los espacios públicos de Luján.

Publicado el martes 16 de diciembre de 2025