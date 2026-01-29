Realizaron trabajos de recuperación y puesta en valor de la Plaza Colón

El Municipio de Luján informó que continúa recuperando y revalorizando los distintos espacios públicos de la ciudad, tal es el caso de la Plaza Colón, patrimonio arquitectónico y natural lujanense.

En el último tiempo se realizaron trabajos de jardinería con la puesta en valor de los canteros y la plantación de varias especies como ciruelos, rosales, laurel del país, acacia de Japón, entre otros, además del mantenimiento general que requiere un sistema de riego, poda y fertilización.

Además, se realizaron mejoras de veredas, recambio de bancos y piedras, se recuperaron los arcos de entrada de las esquinas de Colón y San Martín y Mariano Moreno y Mitre, y se efectuó la reparación general de las instalaciones.

También se llevaron a cabo tareas de restauración de las esculturas de Otoño, Verano y Primavera ubicadas alrededor de la fuente central de la Plaza, en manos de los artistas Verónica Repetto y Mariano Blanco. Actualmente se encuentran en proceso de restauración la cuarta escultura representativa del Invierno, y la imagen del Cóndor.

Esta intervención representa la recuperación de uno de los espacios más representativos y simbólicos de la identidad local, que además contiene una carga emocional por ser una referencia lujanense que se mantiene embellecida a pesar del paso del tiempo.

La Plaza Colón, originalmente parte del «Campo de Pastoreo» del Cabildo en 1821, evolucionó de zona periférica a espacio urbano central. Remodelada hacia finales del siglo XIX y consolidada en las décadas de 1920-1930 con bancos de mayólica y arbolado diseñado por Carmelo Yáñez, constituye un hito paisajístico y cultural en Luján.