Realizaron el encuentro “Sentir y Pensar Cultura”

El Municipio de Luján informó que el pasado miércoles se desarrolló el encuentro “Sentir y Pensar Cultura” en el Centro Cultural Doña Ana de Matos, que contó con la organización de estudiantes de tercer año de la carrera de Gestión Cultural del Instituto Mignone.

La jornada contó con una serie de actividades entre las que se destacaron la realización de cuatro mesas temáticas: “Los dilemas de cultura en el siglo XXI”, con Guillermo Rellian y Mauro Perna; “Avances y desafíos en la gestión local de la cultura”, con Ceferino Gallo, Federico Dure, Leticia Miglioranza y Luis Lofeudo; “Espacio de preservación del acervo cultural”, con Jimena Carril y Nicolás Grande; y “Hacer gestión en el siglo XXI”, con Luciano Dawidiuk, Carolina Vogel y Nora Miglioranza.

A lo largo de la jornada, reconocidos actores del ámbito cultural bonaerense compartieron experiencias, debates y miradas en torno a los desafíos actuales de la gestión cultural.

Como cierre del encuentro, se realizó un homenaje musical en memoria de Nico Cércola, músico, gestor cultural y egresado del Instituto Mignone, a un año de su partida, donde participaron numerosos artistas que compartieron escenarios y proyectos con Cércola, celebrando su legado artístico y humano.