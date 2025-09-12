Realizaron el acto para conmemorar el Día del Maestro

El Municipio de Luján informó que con la presencia del Intendente, escuelas del distrito, autoridades educativas, docentes, estudiantes y representantes de diversas instituciones, este miércoles se realizó el acto por el Día del Maestro con el objetivo de reconocer, honrar y agradecer la labor invaluable de quienes dedican su vida a la enseñanza.

“Es sumamente importante resaltar el rol que juega la educación en esta gran comunidad que somos. Quiero invitar a todos los docentes a seguir redoblando esfuerzos, sabemos que además de enseñar dentro del aula, se ocupan de un montón de cosas y es muy meritorio. Quiero agradecerles de todo corazón, sigamos construyendo una comunidad más fraterna, hospitalaria y justa”, mencionó el Intendente, Leonardo Boto.

La jornada se desarrolló en el monumento a Domingo Faustino Sarmiento, en la intersección de la calle homónima con Av. España, y dio comienzo con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado con lenguaje de señas por estudiantes de 4° año A la EP N° 34. Luego se realizaron ofrendas florales y se hizo mención a las y los docentes fallecidos.

“En este día tan especial quiero poner en valor la enseñanza, que es transformadora de la sociedad, que nos permite que la patria sea libre, que pueda gestar su propio proyecto. En ese sentido es importante rescatar, señalar y remarcar la labor de los docentes, porque legitiman y garantizan un derecho, que es la educación”, mencionó el Inspector Jefe Distrital, Profesor Federico Ferretti.

Más tarde, se mencionó a las personas que, debido a su jubilación, dejaron de formar parte de la vida diaria de las instituciones donde trabajaron gran parte de sus vidas. Además, se entregaron reconocimientos a las y los docentes que cumplieron 25 años de servicio a la comunidad educativa.

“Hoy nos reunimos para celebrar una de las citas más significativas en la vida escolar, el día del maestro. Un homenaje vivo a Sarmiento, que dejó su vida en la defensa de la educación como el camino para alcanzar la libertad, la justicia y el progreso de la nación. Un maestro acompaña guía, inspira y motiva a cada uno de sus alumnos. Gracias por el amor en cada aula. Gracias por enseñarnos a ser mejores personas”, finalizó la profesora Marisol Artero, secretaria de la EES N 2, “Julio Steverlynck”.

Acto seguido, la estudiante Delfina Basma, de la EES N° 19 “Lola Mora” , brindó unas palabras a todos los docentes allí presentes.

Cabe destacar que, durante el homenaje, estudiantes de la EES N° 7 “Adelina María Bertola” en articulación con la EP N° 12 “Domingo Faustino Sarmiento”, entregaron al Intendente el “Retoño de Higuera de Sarmiento” con el fin de recuperar la memoria histórica que enalteció a la ciudad de Luján.