Realizarán visitas guiadas para escuelas en el Museo Municipal de la Ciudad de Luján

Publicado el martes 3 de marzo de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio informó que invita a las escuelas a participar de “Un viaje por Luján”, un proyecto educativo destinado a que alumnos de escuelas primarias y secundarias puedan conocer la historia local a través de visitas guiadas por el Museo Municipal de la Ciudad de Luján (San Martín 53).

Estos recorridos ofrecerán una perspectiva integral de la historia de la ciudad, desde su desarrollo urbano y religioso hasta aspectos de la vida cotidiana, oficios y medios de comunicación lujanenses.

Las visitas se podrán coordinar de lunes a jueves, de 9 a 16 horas, a través del mail museodelaciudadlujan@gmail.com o completando el siguiente formulario: https://bit.ly/VisitasGuiadasMuseodelaCiudad

-La historia del Museo Municipal de la Ciudad-

El Museo Municipal de la Ciudad abrió sus puertas el 16 de octubre de 2015 y funciona en La Cúpula, uno de los edificios más emblemáticos de Luján.

Dedicado a preservar y contar la historia de la ciudad, surgió de una iniciativa de un grupo de vecinos. A lo largo de esta década, logró ampliar el patrimonio para dar cuenta de una parte histórica vital del partido de Luján.

El Museo también cuenta con el archivo histórico que resguarda la información oficial del Municipio desde fines del siglo XIX, junto a fotos y documentos privados donados por los vecinos.

A lo largo de esta década, logró ampliar el patrimonio para dar cuenta de una parte histórica vital del partido de Luján con el invalorable aporte de su Comisión de Amigos.

Publicado el martes 3 de marzo de 2026