Realizarán una Clínica de Ciclismo Tándem para personas con discapacidad

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El Municipio de Luján informó que invita a participar de la Primera Clínica de Ciclismo Tándem, una propuesta destinada a personas con discapacidad, familias y comunidad en general, que se realizará este domingo 22, a partir de las 11 horas, en el Parque San Martín.

La propuesta es organizada por embajadores de la organización “Empujando Límites” de las localidades de Las Heras, Merlo, Marcos Paz, Navarro y Luján, quienes vienen trabajando en la promoción del uso de bicicletas tándem como herramienta de inclusión, actividad física y encuentro comunitario.

La actividad propone un espacio de participación y aprendizaje que refuerza la dimensión comunitaria del deporte y las actividades físicas accesibles para personas con discapacidad y personas mayores.

En este sentido, el ciclismo en tándem no sólo mejora la salud física, sino que también fortalece los vínculos familiares y sociales, permitiendo compartir una experiencia deportiva de manera acompañada.

Las bicicletas tándem o bicicletas dobles funcionan como un vehículo terapéutico y recreativo, pudiendo ser utilizadas por todas aquellas personas con discapacidad que puedan mantenerse erguidas y alcanzar los pedales, pedaleando junto a un familiar o un guía voluntario.

“Invitamos a toda la comunidad a acercarse este domingo al Parque San Martín para pedalear en familia y conocer esta modalidad inclusiva que combina recreación, rehabilitación y participación social. Es una actividad libre y gratuita que está pensada como un espacio de encuentro para seguir construyendo una ciudad más inclusiva”, señaló el Director de Discapacidad, Juan Manuel Puente.

Cabe destacar que la actividad se suspende por lluvia.

Empujando Límites

Desde 2020, la organización Empujando Límites sostiene que una bicicleta tándem puede cambiar una vida. A través de programas orientados a la rehabilitación, la inclusión familiar y la participación comunitaria, trabajan con el objetivo de que cualquier persona con discapacidad pueda disfrutar de la experiencia de pedalear acompañada.

Actualmente, más de 120 embajadores coordinan su uso en más de 70 localidades, permitiendo que personas con discapacidad puedan pedalear acompañadas y acceder a una actividad física accesible.

Publicado el viernes 20 de marzo de 2026