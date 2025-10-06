Realizarán un encuentro de difusión, promoción y prevención
Salud mental
El jueves 9 de octubre.
Bajo el lema “La salud mental es un derecho que se construye de manera colectiva”, el Municipio de Luján informó que el día jueves 9 de octubre la Red Local de Salud Mental llevará a cabo un encuentro de difusión, promoción y prevención.
La propuesta se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental y se realizará en la Plaza Colón, de 10 a 13 horas.
En este sentido, trabajadoras y trabajadores de las áreas que se articulan en el territorio presentarán stands, talleres abiertos al público, espacios de orientación y muestra de las actividades que se desarrollan en cada institución.
Cabe destacar que la participación ciudadana e institucional es fundamental para afianzar el fortalecimiento de lazos que promuevan y garanticen el derecho a la salud mental.
Publicado el lunes 6 de octubre de 2025