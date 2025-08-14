Realizarán la presentación de la reedición del libro “Historia Ilustrada de la Virgen de Luján”

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a la presentación libre y gratuita del libro “Historia Ilustrada de la Virgen de Luján”, que se realizará el próximo viernes 15 de agosto a las 19.30 horas en el Museo de Luján Edificio La Cúpula (San Martín 28).

Se trata de una obra que vio la luz por primera vez en el año 1934 y ahora vuelve al público reeditada, ampliada y actualizada bajo la supervisión de Luis Ernesto Sola, autor del reconocido libro “El Diario de Luján”.

En esta nueva publicación, Sola mantuvo la literalidad del libro original, pero incorporó información contextual, detalles historiográficos y referencias que enriquecen la experiencia del lector contemporáneo. Además, fue cuidadosamente diseñada como álbum gráfico, un formato poco frecuente en el campo de la historia local.

A lo largo de sus páginas, esta Historia Ilustrada de la Virgen de Luján recorre el origen del milagro de la carreta detenida, la llegada de la imagen al Pago de Luján, los primeros oratorios, el crecimiento de la devoción popular, la construcción del templo mayor, la consolidación del santuario y su conversión en centro espiritual del país. Todo narrado con sobriedad, precisión y un fuerte anclaje en la tradición oral y documental.

En una ciudad atravesada por relatos de fe, peregrinaciones masivas y símbolos religiosos convertidos en patrimonio nacional, es fundamental el gesto de recuperar un ejemplar que alguna vez supo ocupar un lugar en hogares, escuelas y parroquias.