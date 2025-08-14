Realizarán el evento “Japón en Luján” en el CCM Doña Ana de Matos

Publicado el jueves 14 de agosto de 2025

Con paseo gastronómico y feria de artesanos.

El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de poner en valor la herencia cultural de los inmigrantes japoneses, invita a la comunidad a participar del evento “Japón en Luján”, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Municipal “Doña Ana de Matos”.

La propuesta se llevará a cabo el sábado 16 de agosto desde las 12 horas. Construirá un espacio de encuentro y celebración, a la vez que fomentará la integración de la cultura japonesa en la ciudad.

Con entrada libre y gratuita, habrá paseo gastronómico, feria de artesanos, y diversas actividades para disfrutar en familia. En este sentido, se realizarán jornadas talleres de cultura japonesa, Sashiko, Idioma, Ikebana, bailes tradicionales okinawense, taiko, sonará Grupo de Música Japonesa, habrá cantantes, tambores, una ceremonia del té, entre otras actividades.

Se desarrollará un desfile de kimonos y se hará un recorrido histórico de las familias japonesas asentadas en tierras lujanenses.

El evento será acompañado por el Centro Cultural Daiwa, Urasenke Argentina y Tokyo3.

