Realizarán diferentes actividades por el día de la Virgen

Se acerca el día de la Virgen y Luján en Línea dialogó con Lucas García, de Basílica, sobre las actividades y cómo desarrollarán en este contexto particular.

«Va a ser un 8 de diciembre muy particular con toda la pandemia, no hubo peregrinaciones en todo el año, la gente de a poco empieza a salir, a moverse con un poco más de tranquilidad, pero igual no dejamos de estar en este contexto del Covid», expresó.

«Nuestra idea es ofrecer ciertas cosas que nos ayuden a contener al peregrino que llega y quiere estar al lado de la Virgen.. No podemos meter mucha gente en el templo, porque es un lugar cerrado. Así que sacaremos la imagen de la Virgen, generaremos un pasillo entre la reja y la puerta principal, donde uno puede pasar y mirarla. La idea es que sea un paso», indicó.

Además, agregó «Haremos algunas actividades en la plaza, al aire libre. Pedimos la responsabilidad del distanciamiento social de la gente. Ahí decirles a los peregrinos que ellos son los responsables de cuidarse a sí mismos».

«Como actividades puntuales haremos una misa, bendiciones, confesiones y un rosario. Todo será transmitido vía streaming, en la página santuariodelujan.com.ar y las redes sociales del santuario», detalló García.

«La idea es que todos tengan un rosario y una vela encendida a las cero horas del día 8. Lo que hacíamos todos los años era un saludo a la Virgen hasta las 00:30, pero esta vez haremos una oración agradeciéndole a la Virgen por todos los que estamos acá, pidiéndole por la gente que ha fallecido por la pandemia y sobre todo que nos regale la esperanza y la unidad en este tiempo tan particular de nuestra historia, donde todos nos hemos caído y hemos tenido un sentimiento de angustia», confirmó.

«Tendremos misas durante la noche y también la de las 19, en la cual le cambiaremos el manto a la Virgen Peregrina. La idea es que puedan celebrar, pero pasen y puedan dar lugar a otros, porque tenemos que seguir cuidándonos», sostuvo.

Por último, un mensaje para los fieles «Pedimos que nos acompañen porque es un día de oración en el cual queremos honrar a nuestra Madre la Virgen», cerró Lucas García en diálogo con este medio.

Publicado el sábado 5 de diciembre de 2020