Realizarán caminatas exploratorias por la localidad de Cortínez
Actividades
Patrimonio Histórico.
Con el objetivo de dar a conocer el Patrimonio Histórico de Cortínez, el Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las caminatas exploratorias que se llevarán a cabo en la localidad.
Dirigidas por el arquitecto Edgardo Ludueña, están dirigidas al público en general. Se desarrollará el sabado 14 de febrero, de 10.30 a 12 horas.
Durante las caminatas, se recorrerán antiguas arquitecturas, el Túnel Histórico del Ferrocarril y el Museo Estación Cortínez.
El punto de encuentro será el Restaurante Don Obayca (Dr. Muñiz 3700).
Quienes quieran participar o recibir mayor información, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 11 6454 8088.
Publicado el martes 27 de enero de 2026