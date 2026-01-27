Martes 27 de enero de 2026
→ Ver pronóstico
  • Mayormente nublado
  • 26°C
  • H: 73%
  • P: 1015
  • V: Sur

Realizarán caminatas exploratorias por la localidad de Cortínez

Actividades

Patrimonio Histórico.



Publicado el martes 27 de enero de 2026

Con el objetivo de dar a conocer el Patrimonio Histórico de Cortínez, el Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las caminatas exploratorias que se llevarán a cabo en la localidad.

Dirigidas por el arquitecto Edgardo Ludueña, están dirigidas al público en general. Se desarrollará el sabado 14 de febrero, de 10.30 a 12 horas.

Durante las caminatas, se recorrerán antiguas arquitecturas, el Túnel Histórico del Ferrocarril y el Museo Estación Cortínez.

El punto de encuentro será el Restaurante Don Obayca (Dr. Muñiz 3700).

Quienes quieran participar o recibir mayor información, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 11 6454 8088.

Publicado el martes 27 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.