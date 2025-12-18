realizará el Concierto de Navidad en la Basílica de Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de los festejos navideños que se desarrollan en la ciudad, Luján será escenario de un Concierto de Navidad que marcará el cierre del cuarto Ciclo de Conciertos del Árbol Solo. La presentación tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, a las 20 horas, en el Santuario y Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.

En esta ocasión, el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani” junto al Coro Municipal de Niños interpretarán dos obras emblemáticas: la Misa Criolla, del reconocido músico y compositor argentino Ariel Ramírez, y Navidad Nuestra, de Ramírez y Félix Luna, en una propuesta artística que conjuga tradición, identidad y espíritu navideño.

El ciclo, de entrada libre y gratuita, tiene como objetivo contribuir a la puesta en valor y preservación del patrimonio histórico, cultural y musical del Santuario de Luján, fortaleciendo el acceso de la comunidad a expresiones culturales de calidad.

Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir el concierto a través de la transmisión en vivo disponible en el canal oficial de YouTube del Santuario de Luján: YouTube.com/SantuarioDeLujan

Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025