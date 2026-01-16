Viernes 16 de enero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 28°C
  • H: 42%
  • P: 1016
  • V: Este Noreste

Realizan mejoras en el sistema de bombeo de agua afectarán el tránsito en San Martín y Constitución

Obras

Detalles del operativo.



Publicado el viernes 16 de enero de 2026

El Municipio de Luján informó a la comunidad que reducirán el tránsito en la intersección de San Martín y Constitución por un reemplazo en el equipo de bombeo en el pozo N° 1.

La intervención comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las primeras horas de la tarde. Las tareas permitirán un mayor rendimiento y mayor caudal de agua, garantizando el abastecimiento en toda el área afectada.

El operativo contempla el cambio completo del equipo por una bomba de 60 HP, incluyendo:

Instalación eléctrica nueva.

Tablero de comando nuevo.

Sistema completo de protecciones eléctricas.

Adecuación del equipamiento para operar de forma segura y estable en condiciones de altas temperaturas.

Al realizar los trabajos con una grúa para realizar la extracción completa de la cañería y la bomba existente, el tránsito se encontrará afectado temporalmente. Por lo tanto, se solicita a las y los vecinos circular con precaución, y tomar caminos alternativos.

Publicado el viernes 16 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.