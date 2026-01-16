Realizan mejoras en el sistema de bombeo de agua afectarán el tránsito en San Martín y Constitución
Obras
Detalles del operativo.
El Municipio de Luján informó a la comunidad que reducirán el tránsito en la intersección de San Martín y Constitución por un reemplazo en el equipo de bombeo en el pozo N° 1.
La intervención comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las primeras horas de la tarde. Las tareas permitirán un mayor rendimiento y mayor caudal de agua, garantizando el abastecimiento en toda el área afectada.
El operativo contempla el cambio completo del equipo por una bomba de 60 HP, incluyendo:
Instalación eléctrica nueva.
Tablero de comando nuevo.
Sistema completo de protecciones eléctricas.
Adecuación del equipamiento para operar de forma segura y estable en condiciones de altas temperaturas.
Al realizar los trabajos con una grúa para realizar la extracción completa de la cañería y la bomba existente, el tránsito se encontrará afectado temporalmente. Por lo tanto, se solicita a las y los vecinos circular con precaución, y tomar caminos alternativos.
Publicado el viernes 16 de enero de 2026