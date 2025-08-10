Lunes 11 de agosto de 2025
Realizan mejoras edilicias en instituciones educativas del distrito

Obras

Para garantizar espacios de aprendizaje seguros y cómodos.



Publicado el domingo 10 de agosto de 2025

Con el objetivo de garantizar espacios de aprendizaje seguros, cómodos y adecuados, el Municipio de Luján informó que, a través del Fondo Educativo Provincial, continúa desarrollando obras de refacción y mejora edilicia en escuelas del distrito.

En la Secundaria N° 11 del barrio Ameghino ha finalizado la reforma integral de la cocina. El proyecto abarca la reorganización funcional con una ampliación de 2 por 2 metros. Al ser un espacio que prepara alrededor de 300 platos por día, se amplió la mesada principal, se colocaron 3 bachas nuevas, se trabajó sobre instalaciones de agua y gas.

Próximamente se ejecutarán nuevos bajo mesadas y alacenas funcionales, además de colocar un nuevo cielorraso de tipo pvc junto con nuevos artefactos de iluminación. Cabe destacar que en dicha institución, hace semanas atrás, también se remodelaron los sanitarios.

Por otra parte, en la Escuela Primaria N° 31 se encuentran realizando la refacción de sanitarios. Se hará una nueva instalación de agua, la limpieza de sanitarios, se colocarán válvulas pressmatic tanto en inodoros como en mingitorio y griferías de lavatorios.

Además, se colocarán espejos, nuevas puertas de ingreso y se llevarán a cabo tareas de pintura.

Estas acciones forman parte de un compromiso sostenido del Municipio de Luján con la puesta en valor de la infraestructura escolar, para asegurar que niños, niñas y adolescentes transiten su formación en entornos adecuados, seguros y dignos.

