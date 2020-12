¿Que estamos discutiendo?

Inicialmente me gustaría aclarar que lo que se está discutiendo desde hace mucho tiempo en el congreso NO es si SE DEBE o NO practicar un aborto, si esta BIEN o si esta MAL que una mujer decida realizarse un aborto. Hay muchas cosas para pensar sobre este tema.

Diversidad en acto no en discurso

Yo no soy quien para juzgar, todos somos DIVERSOS y es en esta diversidad de pensamientos, sentimientos, creencias y construcciones sociales y culturales donde cada persona es única, DIVERSA y libre de acción y pensamiento.

Desde hace tiempo en esa bandera del arco iris, que representa la diversidad cultural estamos representados todos nosotros, con diferentes formas de pensar con respecto al aborto. Pienso que está buenísimo poder fomentar en la sociedad y en nuestros hijos esto de aceptar a cada persona tal cual es, diferente a mí y al otro, sin estar juzgando todo el tiempo. Por tal motivo no me voy a poner a juzgar si ABORTO SI o ABORTO NO. Como amante de la diversidad, voy a respetar ambas posturas.

¿Qué es lo que se discute en el Congreso?

Como médica Tocoginecóloga y basándome en la experiencia de mi práctica profesional, sé que la mujer que ha tomado la decisión de abortar lo va a realizar de todas maneras y a pesar de todo, aunque intentemos hacerla cambiar de opinión y convencerla con distintos motivos de que no lo haga.

¿Por qué surge la necesidad de poder realizar el ABORTO de forma LEGAL, SEGURA y GRATUITA? Porque ante la necesidad de una mujer de practicar un aborto, aquellas que posean recursos económicos pueden hacerlo de forma más segura y cuidada, mientras que aquellas de pobres recursos suelen recurrir desesperadamente a métodos caseros o acuden a la abortera clandestina del barrio, donde no se toman las medidas de seguridad necesarias, quedando éstas ultimas expuestas a situaciones extremas de perder el útero o la vida. Como ginecóloga de guardia de hospital público me toco vivenciar con mis propios ojos y ver morir lastimosamente a estas mujeres como “bichos” en pocas horas porque las infecciones uterinas suelen ser fulminantes.

Aborto legal y más Educación sexual

El aborto libre, seguro y gratuito es una cuestión de derechos. La educación sexual integral es una herramienta para descubrir y conocer. Los métodos anticonceptivos son para disfrutar libremente y sanamente de nuestra sexualidad. La posibilidad de que el aborto sea legal es la posibilidad de decidir.

Entonces yo me pregunto como ginecóloga y profesional de la salud: ¿Y si decidimos cuidarnos, protegernos y prevenir? ¿Y si decidimos en qué momento de la vida podemos tener hijos?

¿Y si hacemos uso apropiado y correcto de los métodos anticonceptivos, aprovechando que la ESI desde edades tempranas nos enseña, nos informa, nos educa sobre su existencia y de su fácil uso y accesibilidad en la actualidad?

Preguntas y responsabilidades

¿Y si cuando decidimos tener relaciones sexuales decidimos ser RESPONSABLES y CUIDARNOS? Y cuando hablo de cuidarnos no solo hablo de cuidarnos de no embarazar sino también de cuidarnos de no contagiarnos ninguna Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS), muchas de estas últimas aun sin cura y con riesgo de muerte.

Porque cuando llegamos a la situación de un embarazo no deseado, esa pareja no se cuidó del embarazo pero tampoco de cuidó de no contagiarse ninguna ETS y la verdad es que existen tantas instancias para prevenir estas dos circunstancias. Justamente en estos tiempos, donde las personas tienen tanta información y accesibilidad a los métodos anticonceptivos y prevención de ETS… por qué no se usan?

¿Y si pondríamos tanto énfasis en concientizar a la población en no tener que llegar a la situación de un embarazo no deseado y de riesgo de contraer ETS?

A muchos les encanta argumentar que si la mujer es violada esta en DERECHO de abortar, pero justamente y lastimosamente les tengo que contar que en 20 años de ejercicio de mi profesión, cuando estoy sentada en el escritorio de mi consultorio y llega una paciente con la necesidad de realizar un aborto, ninguna fue producto de una violación.

Generalmente son chicas que a pesar de tener información no se cuidaron, “porque si pasa, pasa…”, o porque “estaba borracha entonces me acosté con el amigo de mi amiga que no se ni como se llama y entonces no me cuidé y entonces…”

Teniendo amplio conocimiento sobre el tema anticoncepción, decidieron jugar a la ruleta rusa y “esta noche no me cuido porque total no va a pasar nada y bueno… si pasa, pasa…”

Las marcas invisibles

Y cuando pasa les aseguro que ningún ABORTO es GRATUITO, material y emocionalmente. Los gastos los cubre la paciente o los cubrirá el estado; pero lo que es seguro que esta penosa situación en la que se ve envuelta esta mujer (totalmente evitable) no es GRATUITA, NO ES NADA AGRADABLE encarar tal escenario, no es nada fácil.

¿Por qué se tiene que llegar a este penoso escenario habiendo formas tan fáciles de evitarlo? Un preservativo puede ponerse en cuestión de segundos! Al final miles de mujeres se encuentran en una situación que no es EMOCIONALMENTE GRATUITA.

¿Es clínicamente seguro el aborto?

Lamento informales que el aborto aunque legal, tampoco es seguro. Es una práctica riesgosa, con riesgos de hemorragias anemizantes, lesiones uterinas irreversibles, perder el útero, esterilidad posterior, accidentes anestésicos y hasta la muerte aunque se realice en clínicas u hospitales.

Las complicaciones médicas existen y si bien el porcentaje es bajo, para la mujer que le toca es el 100%.

Responsabilidades Sociales y también Individuales

En mi práctica profesional como Ginecóloga me genera mucha tristeza ver a una mujer desesperada pidiendo un aborto por un embarazo no deseado, pero a la vez me invade un sentimiento de rabia e impotencia y me vuelvo a preguntar ¿Y por qué no se cuidó? Generalmente pasa que esa chica vino hace tres meses a buscar un método anticonceptivo, le expliqué como usarlo, se lo receté, charlamos sobre el riesgo de las ETS, ya sabia como usarlos…¿Y por qué nos los uso? ¿Y las ETS?… y allí me invaden sentimientos encontrados.

La tarea es prevenir

Me parece que si tanta energía puesta en legalizar el aborto, se pudiera poner en concientizar a la población en ser responsables con su sexualidad, nos evitaríamos problemas cuyas soluciones nunca serán LIBRES, SEGURAS ni GRATUITAS

Y para resumir diría que lo más importante es tener un sexo seguro. SI VAMOS A TENER RELACIONES SEXUALES ¡CUIDARNOS! CUIDARNOS DE NO EMBARAZAR Y DE NO CONTAGIAR ETS

Elegir en qué momento de nuestras vidas queremos tener un hijo.

Porque tener un hijo, desde mi punto de vista, es lo más maravilloso que nos puede pasar.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad de la autora

Publicado el sábado 12 de diciembre de 2020