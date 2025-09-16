Puesta en valor del patrimonio: se restauró el histórico reloj municipal

El Municipio de Luján informó que llevó a cabo las tareas de restauración del emblemático reloj ubicado en lo alto de la fachada del Palacio Municipal, una pieza centenaria que forma parte del valioso patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad.

El reloj fue incorporado al edificio en 1910, como parte del plan de obras impulsado por el entonces intendente Juan Barnech en el marco de los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo. Contó con la participación del ingeniero Courtois y el arquitecto Moreau, y fue llevada adelante por los vecinos Jaime Palet y José Zanetti, quienes comenzaron la construcción en 1906.

El 28 de febrero de 1910, la Sociedad Española adquirió el reloj y lo donó a la comunidad para ser colocado en el frente del recién inaugurado Palacio Municipal, contribuyendo además con los gastos de amoblamiento para su apertura oficial, que tuvo lugar el 9 de julio de ese mismo año.

En ese marco, el Municipio decidió avanzar con la recuperación de esta pieza mecánica que lleva décadas sin funcionar. La iniciativa contempla la restauración del mecanismo original, actualmente visible en la parte superior del edificio, y la incorporación de un nuevo sistema de tecnología moderna que garantice su funcionamiento, preservando al mismo tiempo su valor simbólico y estético.

La intervención representa no solo un avance en términos de preservación patrimonial, sino también una recuperación simbólica de uno de los elementos más representativos de la identidad local.