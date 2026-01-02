Viernes 2 de enero de 2026


Propuestas para disfrutar el verano en el partido Luján

Actividades

En distintos puntos de la ciudad.



Publicado el viernes 2 de enero de 2026

El Municipio de Luján informa a la comunidad las diferentes ofertas acuáticas para recrearse tanto en la ciudad como en las localidades.

En este sentido, se diagramó una guía de propuestas que se encuentran disponibles durante el verano que incluyen campings, propuestas al aire libre, piletas, hospedaje y ecoturismo. Son pagas y se llevan a cabo en las siguientes puntos:

CAMPINGS

Club Náutico El Timón

Arboleda, parrillas, mesas y sector de acampe.

Canchas de básquet, tenis, vóley y fútbol.

Canotaje, kayaks, remo.

Pileta de martes a domingos de 14 a 20 horas.

Dirección: Av. Flandes 939, Jáuregui.

Web: www.clubtimon.com.ar

IG: @clubtimon

Email: secretaria@clubtimon.com.ar

Whatsapp: 2323 681184

ACA Luján

Centro recreativo con 2 piletas, 25 hectáreas forestadas, con todos los servicios, quinchos, canchas de vóley, paddle, tenis y fútbol.

Piletas para grandes y chicos.

De miércoles a lunes de 10 a 18 horas.

Dirección: ruta 7 km 62

Whatsapp: 11 66499440

IG: @campingacalujan

Web: www.campinglujanaca.com

Club de Regatas

Piletas para grandes y niños (previa revisión médica).

Camping y recreo con arboleda, mesas y parrillas.

Días y horarios de la pileta: Lunes a sábados de 14 a 20 horas. Domingos de 12 a 20 horas.

Dirección: Luis Gogna 504.

Teléfono: 2323 332961

IG: @regatas.lujan

Camping 7

Camping, piletas, parrillas y mesas.

Pet friendly.

Días y horarios: martes a domingo de 8.30 a 19.30 horas. Piletas: martes a viernes de 12 a 19 horas. Sábados, domingos y feriados de 11 a 19 horas.

Dirección: Ruta 7 km 69.300

Teléfono: 11 58811586

IG: @complejocamping7

Camping El Manantial

Área verde, sector de acampe, mesas, bancos, parrillas, cantina y barra.

Piletas de lunes a viernes de 13 a 19 horas. Sábados, domingos y feriados de 12 a 19 horas.

Dirección: Luis Gogna y San Roque.

Whatsapp: 2323 519995

IG: @el_manantial_pileta

ALOJAMIENTOS

Wyndham garden

Habitaciones con vista al campo. Desayuno buffet.

Spa, piscina, Wi Fi, propuesta gastronómica. Juegos para niños, cabalgatas. Canchas de tenis.

Dirección: Ruta 6 y río Luján, Open Door, Luján.

Teléfono: 11 50315520

Email: info@hotelwyndhamgarden.com

Web: www.hotelwyndhamgarden.com

IG: @hotelwyndhamgardenlujan

San Ceferino Hotel & Spa

Habitaciones en un amplio entorno natural, arboleda, laguna.

Piletas, recreación, actividades deportivas, salones para eventos, spa, juegos para niños.

Dirección: Ruta 6, Km  169.5 Open Door, Luján.

Teléfono:  2323 441500 whatsapp: 11 69534878

Email: reservas@sanceferinohotelspa.com.ar

Web: www.sanceferinohotelspa.com.ar

IG: @sanceferinohotelyspa

Hotel Hoxon

Piscina climatizada descubierta.

Spa, solárium, cocheras, wifi, desayuno, restaurante.

Dirección: 9 de julio 760

E mail: reservas@hotelhoxon.com

whatsapp: 1163726411

web: www.hotelhoxon.com

IG: @hotelhoxon

Hotel Los Monjes

Piscina – gimnasio – sauna – terraza con vista a la Basílica.

Desayuno buffet- estacionamiento-aire acondicionado-wifi- smart tv.

Dirección: Francia 981

Tel: 2323 430200

E mail: reservas.losmonjes-hotel.com

IG: @losmonjeshotel

Luján Homes

Alquiler temporario/apart.

Piscina climatizada y jacuzzi– solárium – terraza –  parrillas-

Desayuno buffet – kids club – gimnasio – cocheras.

Dirección: Alte. Brown 130

Tel: 1163603926

Email: lujanhomes@gmail.com

FB/IG: @lujanhomes

Cabañas Altos de Valle Verde

Complejo de 14 cabañas totalmente equipadas.

Wifi, tv por cable, cocheras semicubiertas, aire acondicionado.

Canchas de fútbol y vóley, y  gimnasio.

Entorno de naturaleza. Piletas.

Web: www.cabaniasaltosdevalleverde.com

IG: @cabaniasaltosdevalleverde

Descanso del Molino

Complejo de 4 duplex equipados,  rodeados de frondosa vegetación.

Quincho, parrilla, pileta cercada, reposeras y sombrillas. Cochera cubierta. No se permiten mascotas.

Dirección: Las magnolias y Las Begonias.

Teléfono: 11 23762035

Email: descansodelmolino@gmail.com

Web: www.descansodelmolino.com.ar

IG: @descansodelmolino

ALOJAMIENTOS EN CARLOS KEEN

Complejo Los Leones

Restaurante, día de campo, granja, juegos, tirolesa, pileta, inflables de agua y show familiar.

Dirección: Camino a Carlos Keen, Km 4.5

Sábados y Domingos

Teléfono: 1131138561

IG/FB: @complejolosleones

Experiencia Keen

Día de campo, granja, pileta, juegos para chicos, gastronomía.

Nueva incorporación: pileta para niños.

Dirección: camino a Carlos Keen km 2.75

Teléfono: 11 30057227

IG: @experienciakeen

Biohuellas

Pensión para grupos, campamentos, piletas, quinchos cerrados, canchas de futbol y vóley.

Dirección: acceso a Carlos Keen km 1 (bajada km 72 en acceso oeste).

Teléfono: 11 61014744

Email: biohuellas@gmail.com

Web: www.biohuellas.com

IG@campingbiohuellas

La Soñada De Keen

Alojamiento de 2 a 6 personas

Aceptan mascotas. Desayuno incluído.

Dirección: Calle Julio A. Roca, Carlos Keen

Teléfono: 2323510442

IG: @lasoniadadekeen

La Casita De Keen

Alquiler temporario de casa quinta

Calle 21 entre 16 y 18, Carlos keen

Quincho-parrilla-pileta-todos los servicios

Teléfono: 1136286224/ 1131884377

Ig: lacasitadekeen

La Rinconada

Cabañas totalmente equipadas (tv, wifi, A/C)

Parrillas – Piletas privadas.

Carlos keen, Km 5.1

Teléfono: 1151335998

IG: @larinconadacarloskeen

Don Simón

Casa quinta con pileta.

Alquiler por día.

Dirección: Quintana 237, Carlos Keen.

Teléfono 2323 520022

