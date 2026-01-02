Propuestas para disfrutar el verano en el partido Luján
Actividades
En distintos puntos de la ciudad.
El Municipio de Luján informa a la comunidad las diferentes ofertas acuáticas para recrearse tanto en la ciudad como en las localidades.
En este sentido, se diagramó una guía de propuestas que se encuentran disponibles durante el verano que incluyen campings, propuestas al aire libre, piletas, hospedaje y ecoturismo. Son pagas y se llevan a cabo en las siguientes puntos:
CAMPINGS
Club Náutico El Timón
Arboleda, parrillas, mesas y sector de acampe.
Canchas de básquet, tenis, vóley y fútbol.
Canotaje, kayaks, remo.
Pileta de martes a domingos de 14 a 20 horas.
Dirección: Av. Flandes 939, Jáuregui.
Web: www.clubtimon.com.ar
IG: @clubtimon
Email: secretaria@clubtimon.com.ar
Whatsapp: 2323 681184
ACA Luján
Centro recreativo con 2 piletas, 25 hectáreas forestadas, con todos los servicios, quinchos, canchas de vóley, paddle, tenis y fútbol.
Piletas para grandes y chicos.
De miércoles a lunes de 10 a 18 horas.
Dirección: ruta 7 km 62
Whatsapp: 11 66499440
IG: @campingacalujan
Club de Regatas
Piletas para grandes y niños (previa revisión médica).
Camping y recreo con arboleda, mesas y parrillas.
Días y horarios de la pileta: Lunes a sábados de 14 a 20 horas. Domingos de 12 a 20 horas.
Dirección: Luis Gogna 504.
Teléfono: 2323 332961
IG: @regatas.lujan
Camping 7
Camping, piletas, parrillas y mesas.
Pet friendly.
Días y horarios: martes a domingo de 8.30 a 19.30 horas. Piletas: martes a viernes de 12 a 19 horas. Sábados, domingos y feriados de 11 a 19 horas.
Dirección: Ruta 7 km 69.300
Teléfono: 11 58811586
IG: @complejocamping7
Camping El Manantial
Área verde, sector de acampe, mesas, bancos, parrillas, cantina y barra.
Piletas de lunes a viernes de 13 a 19 horas. Sábados, domingos y feriados de 12 a 19 horas.
Dirección: Luis Gogna y San Roque.
Whatsapp: 2323 519995
IG: @el_manantial_pileta
ALOJAMIENTOS
Wyndham garden
Habitaciones con vista al campo. Desayuno buffet.
Spa, piscina, Wi Fi, propuesta gastronómica. Juegos para niños, cabalgatas. Canchas de tenis.
Dirección: Ruta 6 y río Luján, Open Door, Luján.
Teléfono: 11 50315520
Email: info@hotelwyndhamgarden.com
Web: www.hotelwyndhamgarden.com
IG: @hotelwyndhamgardenlujan
San Ceferino Hotel & Spa
Habitaciones en un amplio entorno natural, arboleda, laguna.
Piletas, recreación, actividades deportivas, salones para eventos, spa, juegos para niños.
Dirección: Ruta 6, Km 169.5 Open Door, Luján.
Teléfono: 2323 441500 whatsapp: 11 69534878
Email: reservas@sanceferinohotelspa.com.ar
Web: www.sanceferinohotelspa.com.ar
IG: @sanceferinohotelyspa
Hotel Hoxon
Piscina climatizada descubierta.
Spa, solárium, cocheras, wifi, desayuno, restaurante.
Dirección: 9 de julio 760
E mail: reservas@hotelhoxon.com
whatsapp: 1163726411
web: www.hotelhoxon.com
IG: @hotelhoxon
Hotel Los Monjes
Piscina – gimnasio – sauna – terraza con vista a la Basílica.
Desayuno buffet- estacionamiento-aire acondicionado-wifi- smart tv.
Dirección: Francia 981
Tel: 2323 430200
E mail: reservas.losmonjes-hotel.com
IG: @losmonjeshotel
Luján Homes
Alquiler temporario/apart.
Piscina climatizada y jacuzzi– solárium – terraza – parrillas-
Desayuno buffet – kids club – gimnasio – cocheras.
Dirección: Alte. Brown 130
Tel: 1163603926
Email: lujanhomes@gmail.com
FB/IG: @lujanhomes
Cabañas Altos de Valle Verde
Complejo de 14 cabañas totalmente equipadas.
Wifi, tv por cable, cocheras semicubiertas, aire acondicionado.
Canchas de fútbol y vóley, y gimnasio.
Entorno de naturaleza. Piletas.
Web: www.cabaniasaltosdevalleverde.com
IG: @cabaniasaltosdevalleverde
Descanso del Molino
Complejo de 4 duplex equipados, rodeados de frondosa vegetación.
Quincho, parrilla, pileta cercada, reposeras y sombrillas. Cochera cubierta. No se permiten mascotas.
Dirección: Las magnolias y Las Begonias.
Teléfono: 11 23762035
Email: descansodelmolino@gmail.com
Web: www.descansodelmolino.com.ar
IG: @descansodelmolino
ALOJAMIENTOS EN CARLOS KEEN
Complejo Los Leones
Restaurante, día de campo, granja, juegos, tirolesa, pileta, inflables de agua y show familiar.
Dirección: Camino a Carlos Keen, Km 4.5
Sábados y Domingos
Teléfono: 1131138561
IG/FB: @complejolosleones
Experiencia Keen
Día de campo, granja, pileta, juegos para chicos, gastronomía.
Nueva incorporación: pileta para niños.
Dirección: camino a Carlos Keen km 2.75
Teléfono: 11 30057227
IG: @experienciakeen
Biohuellas
Pensión para grupos, campamentos, piletas, quinchos cerrados, canchas de futbol y vóley.
Dirección: acceso a Carlos Keen km 1 (bajada km 72 en acceso oeste).
Teléfono: 11 61014744
Email: biohuellas@gmail.com
Web: www.biohuellas.com
IG@campingbiohuellas
La Soñada De Keen
Alojamiento de 2 a 6 personas
Aceptan mascotas. Desayuno incluído.
Dirección: Calle Julio A. Roca, Carlos Keen
Teléfono: 2323510442
IG: @lasoniadadekeen
La Casita De Keen
Alquiler temporario de casa quinta
Calle 21 entre 16 y 18, Carlos keen
Quincho-parrilla-pileta-todos los servicios
Teléfono: 1136286224/ 1131884377
Ig: lacasitadekeen
La Rinconada
Cabañas totalmente equipadas (tv, wifi, A/C)
Parrillas – Piletas privadas.
Carlos keen, Km 5.1
Teléfono: 1151335998
IG: @larinconadacarloskeen
Don Simón
Casa quinta con pileta.
Alquiler por día.
Dirección: Quintana 237, Carlos Keen.
Teléfono 2323 520022
