Programación de octubre en el Teatro Municipal Trinidad Guevara
Cultura
Con una amplia variedad de espectáculos.
La sala oficial informó la programación del mes, que ofrece una amplia variedad de espectáculos para todos los gustos. Desde obras de teatro, orquestas, musicales hasta danza, entre otros.
Programación de octubre:
Jueves 2 – 19 hs
Somos Música – Muestra Escuela de Arte
Entradas: Boletería presencial – Gratuita
Viernes 3 – 21 hs
Un poco de Viba – Show de baile
Entradas: Boletería digital – $10.000
Domingo 5 – 19 hs
Mujererío, voces y cuerpo – Espectáculo musical y poemas
Entradas: Boletería digital – $20.000
Sábado 11 – 20:30 hs
La Juan D’Arienzo – Orquesta de tango
Entradas: Boletería digital – $10.000 (plateas numeradas)
Domingo 12 – 20 hs
Mil Noches – Obra de teatro
Entradas: Boletería digital – $12.000
Martes 14 – 18 y 20 hs (2 funciones)
Peter Pan y Wendy – Musical (Estudio Puesta en Escena)
Entradas: Boletería digital – $15.000
Viernes 17 – 20:30 hs
Al teatro con Solmar – Banda musical
Entradas: Boletería digital – Platea/Palco $15.000 – Pullman $10.000
Sábado 18 – 21 hs
De Peña en Peña – Gerardo Viola – Concierto
Entradas: Boletería digital – $7.000
Martes 21 – 20:30 hs
Danza a Pleno – Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján + elenco de tango Guillermo Pagani
Entradas: Boletería digital – $5.000
Jueves 23 – 20:30 hs
De la casita al conventillo – Teatro Casa Adultos Mayores
Entradas: Boletería presencial – $2.000
Viernes 24 – 21 hs
Entre zambas y chacareras – Música folclórica
Entradas: Boletería digital – $20.000
Jueves 30 – 20 hs
Pasión Flamenco – Muestra de baile
Entradas: Boletería digital – $10.000
Viernes 31 – 21 hs
Tango y algo más – Música
Entradas: Boletería digital – Platea $25.000 – Palco $22.000 – Pullman $20.000
Horarios de boletería
Presencial:
-
Martes a sábados: 10:00 a 20:00 hs.
-
Lunes, domingos y feriados: Cerrado (excepto dos horas antes de cada espectáculo)
Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.
Virtual:
Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar.
Visitas guiadas para escuelas
Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para que los chicos descubran el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conozcan su historia. Una experiencia única para despertar su curiosidad y acercarlos al fascinante mundo del teatro. Para más información, comuníquese al 420074 y coordinen su visita.
Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara
El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió su nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con los actores Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala. Este prestigioso espacio cultural alberga anualmente más de 200 presentaciones teatrales, shows de danza y espectáculos musicales, con una asistencia de público que supera las 50.000 personas.
Publicado el viernes 3 de octubre de 2025