Programación de octubre en el Teatro Municipal Trinidad Guevara

Con una amplia variedad de espectáculos.

La sala oficial informó la programación del mes, que ofrece una amplia variedad de espectáculos para todos los gustos. Desde obras de teatro, orquestas, musicales hasta danza, entre otros.

Programación de octubre:

Jueves 2 – 19 hs

Somos Música – Muestra Escuela de Arte

Entradas: Boletería presencial – Gratuita

Viernes 3 – 21 hs

Un poco de Viba – Show de baile

Entradas: Boletería digital – $10.000

Domingo 5 – 19 hs

Mujererío, voces y cuerpo – Espectáculo musical y poemas

Entradas: Boletería digital – $20.000

Sábado 11 – 20:30 hs

La Juan D’Arienzo – Orquesta de tango

Entradas: Boletería digital – $10.000 (plateas numeradas)

Domingo 12 – 20 hs

Mil Noches – Obra de teatro

Entradas: Boletería digital – $12.000

Martes 14 – 18 y 20 hs (2 funciones)

Peter Pan y Wendy – Musical (Estudio Puesta en Escena)

Entradas: Boletería digital – $15.000

Viernes 17 – 20:30 hs

Al teatro con Solmar – Banda musical

Entradas: Boletería digital – Platea/Palco $15.000 – Pullman $10.000

Sábado 18 – 21 hs

De Peña en Peña – Gerardo Viola – Concierto

Entradas: Boletería digital – $7.000

Martes 21 – 20:30 hs

Danza a Pleno – Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján + elenco de tango Guillermo Pagani

Entradas: Boletería digital – $5.000

Jueves 23 – 20:30 hs

De la casita al conventillo – Teatro Casa Adultos Mayores

Entradas: Boletería presencial – $2.000

Viernes 24 – 21 hs

Entre zambas y chacareras – Música folclórica

Entradas: Boletería digital – $20.000

Jueves 30 – 20 hs

Pasión Flamenco – Muestra de baile

Entradas: Boletería digital – $10.000

Viernes 31 – 21 hs

Tango y algo más – Música

Entradas: Boletería digital – Platea $25.000 – Palco $22.000 – Pullman $20.000

Horarios de boletería

Presencial:

Martes a sábados: 10:00 a 20:00 hs.

Lunes, domingos y feriados: Cerrado (excepto dos horas antes de cada espectáculo)

Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.

Virtual:

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar.

Visitas guiadas para escuelas

Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para que los chicos descubran el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conozcan su historia. Una experiencia única para despertar su curiosidad y acercarlos al fascinante mundo del teatro. Para más información, comuníquese al 420074 y coordinen su visita.

Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara

El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió su nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con los actores Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala. Este prestigioso espacio cultural alberga anualmente más de 200 presentaciones teatrales, shows de danza y espectáculos musicales, con una asistencia de público que supera las 50.000 personas.

