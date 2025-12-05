Programación de diciembre en el Teatro Municipal Trinidad Guevara

Publicado el viernes 5 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que el Teatro Municipal Trinidad Guevara presenta su programación de diciembre, con una cartelera que reúne muestras de teatro, danza, música y espectáculos que destacan el trabajo de instituciones, talleres y estudios de la ciudad y la región.

Programación de diciembre:

Lunes 1 – 19 horas.

“The Final Act” – Secundaria Montessori

Muestra anual de teatro del Colegio Montessori.

Entradas: $3.000.

Martes 2 – 20 horas.

“Viaje de ida a Marte” – Taller de teatro para preadolescentes y adolescentes (Vana Passeri)

Entradas: $10.000.

Miércoles 3 – 18 horas.

“Viaje por mil mundos” – Taller de teatro infantil (Vana Passeri)

Entradas: $10.000.

– 21 horas.

“8 Situaciones” – Taller de entrenamiento y montaje (Vana Passeri)

Entradas: $10.000.

Jueves 4 – 18:30 y 20:30 horas.

“FAN” – Attitude Estudio

Muestra anual de baile.

Entradas: $12.000.

Viernes 5 – 21 horas.

“Un loco lindo” – Unipersonal de magia y humor (Fer Verona)

Entradas: $10.000.

Sábado 6 – 19 y 21:30 horas.

“Pasaporte Mágico” – Estudio Chantal Aiello

Muestra anual de baile.

Entradas: $15.000.

Domingo 7 – 19 y 21:00 horas.

“Magnetar” – Meliza López Baile / Emme Dance Studio

Muestra de baile.

Entradas: $16.000.

Lunes 8 – 19 horas.

“Un misterioso desafío” – Instituto IAP

Muestra anual de danza.

Entradas: $10.000.

Martes 9 – 20:30 horas.

“El camino de los sueños” – Estudio Fouetté

Muestra anual de danza.

Entradas: $15.000.

Jueves 11 – 21 horas.

“Momentos de Danza” – Estudio Ibáñez Fernández

Entradas: $18.000.

Viernes 12 – 21 horas.

“Diva” – Estudio de danza Relevé

Entradas: $15.000.

Sábado 13 – 19 y 21:00 horas.

“Nueva Generación” – Instituto IAP

Muestra anual de danza.

Entradas: $15.000.

Domingo 14 – 19:30 y 21:00 horas.

“Flush” – Estudio de coreografías FLUX

Muestra de baile.

Entradas: $12.000.

Lunes 15 – 20 horas.

11° Muestra Anual DanzArt – Estudio DanzArt (Paula Bobbio)

Entradas: $14.000.

Martes 16 – 20:30 horas.

Proyecto Musicarte – Muestra anual de música (Carolina Milanese)

Entradas: $18.000.

Miércoles 17 – 21 horas.

“El reloj encantado” – Estudio de danza Silvia Caputo

Entradas: $18.000.

Jueves 18 – 20:30 horas.

“Danzarte” – Relevé General Rodríguez

Entradas: $15.000.

Viernes 19 – 19:30 y 21.30 horas.

“Upside Down” – Estudio DAM (Sol Rey)

Entradas: $12.000.

Sábado 20 – 15 horas.

“Annie” – Academia de Teatro Musical ProActing / Compañía de Teatro Musical de Luján

Entradas $15.000.

– 17 horas.

“High School Musical” – Academia de Teatro Musical ProActing

Entradas: $15.000.

– 20:30 horas.

“Una Navidad de Película” – Academia de Teatro Musical ProActing

Entradas: $22.000.

Domingo 21 – 20:30 horas.

“Magia en Movimiento” – Nyla Dance School

Entradas: $10.000.

Lunes 22 – 20 y 22:00 horas.

“Caos” – Julieta Peñaloza / Estudio Infinity

Entradas: $17.000.

Horarios de boletería:

Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la boletería del teatro, como virtual a través de la página web oficial.

Presencial: Martes a sábados: 10 a 20hs. Lunes, domingos y feriados: Cerrado (excepto dos horas antes de cada espectáculo)

Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.

Virtual: Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar.

Visitas guiadas para escuelas

Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para que los chicos descubran el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conozcan su historia. Una experiencia única para despertar su curiosidad y acercarlos al fascinante mundo del teatro. Para más información, comuníquese al 420074 y coordinen su visita.

Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara

El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió su nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con los actores Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala. Este prestigioso espacio cultural alberga anualmente más de 200 presentaciones teatrales, shows de danza y espectáculos musicales, con una asistencia de público que supera las 50.000 personas. Este año celebra su 45° aniversario, consolidado como uno de los espacios culturales más importantes de la región.

Publicado el viernes 5 de diciembre de 2025