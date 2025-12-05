Programación de diciembre en el Teatro Municipal Trinidad Guevara
Cultura
Diferentes actividades.
La Municipalidad informó que el Teatro Municipal Trinidad Guevara presenta su programación de diciembre, con una cartelera que reúne muestras de teatro, danza, música y espectáculos que destacan el trabajo de instituciones, talleres y estudios de la ciudad y la región.
Programación de diciembre:
Lunes 1 – 19 horas.
“The Final Act” – Secundaria Montessori
Muestra anual de teatro del Colegio Montessori.
Entradas: $3.000.
Martes 2 – 20 horas.
“Viaje de ida a Marte” – Taller de teatro para preadolescentes y adolescentes (Vana Passeri)
Entradas: $10.000.
Miércoles 3 – 18 horas.
“Viaje por mil mundos” – Taller de teatro infantil (Vana Passeri)
Entradas: $10.000.
– 21 horas.
“8 Situaciones” – Taller de entrenamiento y montaje (Vana Passeri)
Entradas: $10.000.
Jueves 4 – 18:30 y 20:30 horas.
“FAN” – Attitude Estudio
Muestra anual de baile.
Entradas: $12.000.
Viernes 5 – 21 horas.
“Un loco lindo” – Unipersonal de magia y humor (Fer Verona)
Entradas: $10.000.
Sábado 6 – 19 y 21:30 horas.
“Pasaporte Mágico” – Estudio Chantal Aiello
Muestra anual de baile.
Entradas: $15.000.
Domingo 7 – 19 y 21:00 horas.
“Magnetar” – Meliza López Baile / Emme Dance Studio
Muestra de baile.
Entradas: $16.000.
Lunes 8 – 19 horas.
“Un misterioso desafío” – Instituto IAP
Muestra anual de danza.
Entradas: $10.000.
Martes 9 – 20:30 horas.
“El camino de los sueños” – Estudio Fouetté
Muestra anual de danza.
Entradas: $15.000.
Jueves 11 – 21 horas.
“Momentos de Danza” – Estudio Ibáñez Fernández
Entradas: $18.000.
Viernes 12 – 21 horas.
“Diva” – Estudio de danza Relevé
Entradas: $15.000.
Sábado 13 – 19 y 21:00 horas.
“Nueva Generación” – Instituto IAP
Muestra anual de danza.
Entradas: $15.000.
Domingo 14 – 19:30 y 21:00 horas.
“Flush” – Estudio de coreografías FLUX
Muestra de baile.
Entradas: $12.000.
Lunes 15 – 20 horas.
11° Muestra Anual DanzArt – Estudio DanzArt (Paula Bobbio)
Entradas: $14.000.
Martes 16 – 20:30 horas.
Proyecto Musicarte – Muestra anual de música (Carolina Milanese)
Entradas: $18.000.
Miércoles 17 – 21 horas.
“El reloj encantado” – Estudio de danza Silvia Caputo
Entradas: $18.000.
Jueves 18 – 20:30 horas.
“Danzarte” – Relevé General Rodríguez
Entradas: $15.000.
Viernes 19 – 19:30 y 21.30 horas.
“Upside Down” – Estudio DAM (Sol Rey)
Entradas: $12.000.
Sábado 20 – 15 horas.
“Annie” – Academia de Teatro Musical ProActing / Compañía de Teatro Musical de Luján
Entradas $15.000.
– 17 horas.
“High School Musical” – Academia de Teatro Musical ProActing
Entradas: $15.000.
– 20:30 horas.
“Una Navidad de Película” – Academia de Teatro Musical ProActing
Entradas: $22.000.
Domingo 21 – 20:30 horas.
“Magia en Movimiento” – Nyla Dance School
Entradas: $10.000.
Lunes 22 – 20 y 22:00 horas.
“Caos” – Julieta Peñaloza / Estudio Infinity
Entradas: $17.000.
Horarios de boletería:
Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la boletería del teatro, como virtual a través de la página web oficial.
Presencial: Martes a sábados: 10 a 20hs. Lunes, domingos y feriados: Cerrado (excepto dos horas antes de cada espectáculo)
Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.
Virtual: Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar.
Visitas guiadas para escuelas
Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para que los chicos descubran el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conozcan su historia. Una experiencia única para despertar su curiosidad y acercarlos al fascinante mundo del teatro. Para más información, comuníquese al 420074 y coordinen su visita.
Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara
El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió su nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con los actores Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala. Este prestigioso espacio cultural alberga anualmente más de 200 presentaciones teatrales, shows de danza y espectáculos musicales, con una asistencia de público que supera las 50.000 personas. Este año celebra su 45° aniversario, consolidado como uno de los espacios culturales más importantes de la región.
Publicado el viernes 5 de diciembre de 2025