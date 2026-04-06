Programación de abril en el Teatro Municipal Trinidad Guevara 

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El Teatro Municipal Trinidad Guevara presenta su programación de abril con una cartelera que reúne música, teatro, charlas y espectáculos para distintos públicos. Un mes que combina artistas invitados con propuestas locales y funciones a beneficio.

Sábado 4 – 21 horas“Homenaje a Ángel Pereyra”A beneficio del Hospice Madre Teresa, Juan Íbalo, Tierra Santa, y Cele y Seba, celebran los 70 años de trayectoria del cantante lujanense.Entradas: $12.000 (boletería presencial)



Viernes 10 – 21 horas“¿Por qué somos así?” – Gabriel CartañaCharla/espectáculo con mirada psicológica. Una invitación a salir de la rigidez y la queja, y a dejar de responsabilizar al otro por nuestros males y a animarse a producir aquellos cambios que nos permitan sentirnos mejor.Entradas: $25.000 (boletería presencial y digital)



Sábado 11 – 21 horas“El cantante de la llanura” – Adrián MaggiShow musical. Entradas: $15.000 (boletería presencial)



Domingo 12 – 20 horas“6° Festival de Tango de Luján: Concierto de cierre”Se presentan Jimena Gómez y Pablo Juárez Levar (Duelo Criollo), GJC Trío y el Quinteto Criollo González Calo junto a Juan Serén. Bailan Silvana Ricutini y Leandro Toledo.Entrada libre y gratuita (retirar antes por boletería presencial)



Martes 14 – 19 horas“Adiós Papá”Una obra de teatro con cuatro personajes: un padre, un hijo, un ama de llaves y una psicóloga tratarán de desentrañar un misterio escondido tras un secreto inconfesado e inconfesable. Con dirección de José Ithurrart.Entrada general: $5.000



Sábado 18 y domingo 19 – 20:30 horas“El tango y yo”Un espectáculo completo: orquesta en vivo, impecables bailarines y un grupo de actores que le dan carnadura a los personajes que proponen un viaje al ritmo del dos por cuatro que va al rescate de instantes y emociones de un mundo, tal vez algo lejano en el tiempo, pero que sigue siendo absolutamente nuestro. Escrita y dirigida por Ana Constantino. Entradas: $20.000 (boletería presencial)



Viernes 24 – 21 horas“Peligro: Narcisistas” – Andrés VernazzaEspectáculo que combina teatro y psicología. Andrés Vernazza interpreta a un narcisista y luego guía a la audiencia en un proceso revelador sobre cómo identificar señales tempranas, cómo romper el ciclo de manipulación y cómo reconstruir el amor propio.Platea: $30.000 | Palco y Pullman: $28.000 (boletería presencial y digital)



Domingo 26 – 20 horas“Trasnoche Paranormal: desde el más allá” – Héctor RossiDesde hace catorce años Héctor Rossi conduce “Trasnoche paranormal”, y basándose en miles de testimonios reales de oyentes, se pone en la piel de un desencadenado y te invita a vivir una experiencia importante, emotiva, terrorífica y al mismo tiempo esperanzadora.Entradas: $28.000 (boletería presencial y digital)





Horarios de boletería:Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la boletería del teatro, como virtual a través de la página web oficial:

Presencial: de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar

Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.



Visitas guiadas para escuelasLas escuelas pueden solicitar visitas guiadas para descubrir el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conocer su historia. Una experiencia para acercar a chicos y chicas al mundo del teatro. Para más información, comunicarse al 420074 y coordinar la visita.

Publicado el domingo 5 de abril de 2026