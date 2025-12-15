Lunes 15 de diciembre de 2025
Primer puesto para el patín en LIPALU

Se realizó la entrega de premios de la Liga de Patín Artístico Lujanense, en donde nuestras 35 patinadoras fueron premiadas tras un gran año en lo deportivo, quedándose con el primer puesto en la Divisional C y el tercer puesto en la Divisional B.

Felicitamos a todas las patinadoras, a sus entrenadoras Ernestina Guichonet, técnica nacional, a las profesoras Ludmila Flores y Pilar Moyano, y a la delegada Carmen Saldivia. Hacemos extensivo el saludo a todos y todas los que conforman el patín del Club.

