Prevención ante la modalidad del «Cuento del Tío»

Raúl González Barrera, Analista en Seguridad de nuestra ciudad, nos explica de dónde proviene la frase «El cuento del tío», además nos cuenta las modalidades existentes y las formas de evitarlo. El informe.

«En todos los países de Sudamérica ocurre esta modalidad delictiva que se ha denominado el «Cuento del Tio”.

El nombre proviene de la historia que cuenta el estafador de que ha recibido una abundante herencia de un tío lejano. El estafador elige su víctima y le cuenta una historia al ver el interés, luego pide para poder hacer un viaje, con la promesa que se lo devolverá pero por una suma mucho mayor. Es estafador con el dinero obtenido de su víctima. Jamás volvió a aparecer.

Básicamente consiste en estafar a una persona haciéndole creer que esta realizando un buen negocio al intercambiar su dinero por un objeto que presumiblente tiene mayor valor pero que en realidad es falso o carece del valor indicado. Por ejemplo cambiar dinero por un billete de lotería, un cheque, un reloj o cualquier otro elemento tentador.

Uno de estos cuentos del tío mas famoso, fue la venta de buzones. La operación consistía en que el delincuente se paraba en una esquina con el buzón y personas que estaban en complicidad se acercaba a enviar un sobre y le pagaban un dinero, eran muchas las personas que hacían la operación, despertando la curiosidad del campechano que no salía de su asombro al ver como le daban dinero. La codicia del campechano a esta altura del cuento del tio, estaba por las nubes, que convencido del gran negocio terminaba comprando el buzón. La sorpresa es que con el correr del día, los potenciales clientes desaparecieron y aquel que iba a llevar un sobre con la correspondiente estampilla terminaba en pelea callejera al negarse a pagar un servicio inexistente al supuesto “dueño del buzon”.

Hay muchas modalidades delictivas del cuento del tío, una es mediante la presencia de una persona que simulando ser de una empresa de servicios (luz, gas, telefonía) pretende ingresar a la vivienda y una vez adentro usando amenazas o armado logra sustraer dinero o elementos de valor. COMO EVITARLO: Si usted no solicito ningún servicio, no abra la puerta desde el interior le dice que gracias y que va a llamar a la empresa para anular el pedido. Llame al 911 para evitar ser una víctima mas o que le pase a otro. Si es un delivery por algo que no pidió, directamente no lo atienda. Recuerde jamás abra la puerta, responda desde el interior. El delincuente utiliza armas de seducción y fácilmente lograr convencerlo. El horario de esta presencia es siempre coincidente durante la mañana o la tarde, que quedan adultos mayores o personal de servicio.

ENGAÑO TELEFONICO:

El engaño teléfonico es siempre a una línea fija y desde un teléfono celular, el motivo es que el delincuente necesita concretar el retiro de dinero en forma rápida y esta en las inmediaciones de la vivienda. El delincuente primero elige la casa, luego con un buscador explora y consigue el número de teléfono y quien es el titular. Hay buscadores donde se pone el domicilio elegido y le indica el numero de teléfono como asi el titular, lo que facilita el contacto. Es decir que si usted recibe un llamado por la línea fija con cualquier excusa y no conoce a la persona corte la llamada en forma inmediata, El denominado “secuestro expres” se efectua en diferente horarios y siempre a la línea fija por eso no escuche y corte, asegurese que su familia esta bien usando un teléfono celular. No de información a quien llama, utilizan argumentos falsos para obtener datos personales.

COMO EVITARLO:

Al atender el teléfono y cualquiera sea el argumento, CORTE EL LLAMADO, no entre en conversaciones engañosas, con dos palabras lo convencen. Si simula ser una familiar, pídale que lo llame al celular pero jamas proporcione el numero. El delicuente al insitir y ver que no cayo en el cuento del tio, buscara otro victima.

Recuerde, siempre los engaños entran por la línea telefónica fija, porque sabe que el que atiende esta en ese domicilio. Los llamados anunciando el secuestro o retención de una persona siempre es en horarios donde lo encuentra durmiendo o distraído. Es importante que llame inmediatamente a la Policia, pida ayuda antes de responder el llamado o dar la información que le esta pidiendo.

No crea en los negocios ventajosos, nadie es tan generoso para compartir su aparente fortuna.

LLAMADO DEL BANCO

Se ha escuchado últimamente y con motivo de la pandemia que ir al banco es complicado porque se saca turno, tampoco es simple ir a un cajero automatico. El delincuente en primer lugar sale a la calle a elegir a su víctima, mira la vivienda la mas linda de la cuadra, la que deduce vive gente con poder adquisitivo, luego va a un buscador que existen gratis y pone calle y número, asi obtiene la información que necesita. Estaciona en las inmediaciones y comienza a urgir la mentira. Conforme entra en la conversación va viendo la ingenuidad o desconfianza de quien atiende, paso a paso arma el relato y cuando logra convencerlo sale la frase ”Ahora va a pasar un empleado del banco a retirar el dinero y le entrega los billetes nuevos, le pide que lo cuente bien asi no existen diferencias. Muchas veces le sacan información si algún familiar puede acercarse al banco a buscar el dinero y la misma persona simula ser esa persona. Ya cuando gana

Confianza todo le resulta mas fácil. El auge de ventas telefónicas y transacciones por internet, en esta época de aislamiento obligatorio, puede ser una oportunidad ideal para estas trampas.

Los engaños por correo electrónico, mensaje de texto por whatsap y llamados telefónicos son un riesgo y hay que estar muy alertas. No responder hasta estar seguro del origen».

Seguiremos con más consejos para evitar y prevenir los denominados: «Cuentos del tío».

Publicado el martes 4 de mayo de 2021