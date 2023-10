Presentaron la Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se desarrollarán en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

Ciclo de charlas en el Museo de la Ciudad: “De los caseríos a los pueblos”

El viernes 27 a las 19 horas se realizará un nuevo encuentro del Ciclo de Charlas en el Museo de la ciudad, libre y gratuito.

En esta oportunidad se llevará adelante el conversatorio “De los Caseríos a los pueblos”, a cargo del arquitecto Carlos Moreno.

Festival ambiental en Carlos Keen

Este sábado 28 de octubre, de 12 a 19.30 horas, se realizará el Festival Ambiental en el predio ferroviario de Carlos Keen, con el objetivo de fomentar la integración de las actividades económicas y culturales actuales en pos del bien común.

Durante la jornada habrá propuestas gastronómicas, talleres, charlas informativas, shows infantiles, y música en vivo, entre otras actividades.



Rock en el Luján Park

El domingo 29 de octubre, a las 15 horas, en Luján Park -ubicado en el predio de la ex planta depuradora del barrio San Bernardo-, se llevará a cabo un festival de rock con la actuación de “The Titas”, “Temprana Decepción” y “Scream”.

Luján se mueve

El domingo 29 se llevará a cabo una nueva jornada del festival de danzas folclóricas “Luján se Mueve”.

La misma se desarrollará a partir de las 16 horas en la Plaza Belgrano y contará con la presencia de los Ballets Raíces, La Telesita y Amalaya.

Charla sobre Vito Dumas en el Complejo Enrique Udaondo



El domingo 29 de octubre a las 11 horas se realizará una charla sobre la vida y las travesías del navegante y deportista argentino Vito Dumas, en el Área 2 del Museo de Transportes del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo.

La misma estará a cargo de su biógrafo Ricardo Cufré y Diego Dumas, hijo del navegante y deportista argentino.

Además se brindarán algunas especificaciones de la embarcación en la que realizó la vuelta al mundo.



Conciertos del Árbol Solo

El domingo 29, a partir de las 20 horas, habrá una nueva edición de los “Conciertos del Árbol Solo” en el Santuario Nuestra Señora de Luján. Participará BAE (Buenos Aires Ensamble), un grupo vocal de cámara profesional con perfil joven e innovador.

Sus integrantes son cantantes solistas, en su mayoría egresados del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y de las carreras de canto de la UNA y del Conservatorio Ciudad de Buenos Aires, así como coreutas con experiencia en coros profesionales.

Este grupo vocal aborda un repertorio amplio y variado dentro de la música académica y se propone desarrollar una amplia actividad cultural en nuestro país. Su versatilidad le permite abordar tanto el repertorio coral a-cappella y con piano, como el repertorio sinfónico coral en sus diferentes estilos.

Actividades aranceladas

Glow up



El jueves 26, a las 20 horas, se llevará a cabo “Glow Up” en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), un show divertido y dinámico de la mano de Zumba Firnezz.

En este espectáculo para toda la familia se puede ver el trabajo de diferentes grupos de danzas, tanto de niños como de adultos. Las entradas, tienen un valor de 1500 pesos y pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través del siguiente enlace:

https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=32



Nelsh By Viba

El viernes 27, a las 20:30 horas, se llevará a cabo “Nelsh”, el show más lindo del mundo, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096).

Inspirado en las fiestas Bresh, este año el show anual será una verdadera fiesta. Con mucho baile, música, invitados y sorpresas se viene el segundo show de VIBA, a cargo de Nela Fernández.

Las entradas, tienen un valor de 1500 pesos y pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través del siguiente enlace:

https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=2



El Galpón de la Fantasía: una pequeña obra mágica

El sábado 28 vuelve la obra infantil para todo público, a las 17 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen).

Entrada general: 1000 pesos. Reservas al whatsapp: 2323 33-6586

Todo lo que ya no está

El sábado 28 a las 20.30 horas se presentará la obra “Todo lo que ya no está”, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), del Grupo teatral Che Violeta.

Sinopsis: Luis y Mario se reúnen para festejar el cumpleaños de Mario. Recuerdan momentos significantes de sus vidas y logran comunicar lo que nunca se atrevieron a decir.

Entrada general 2000 pesos. Reservas al: 2323 678722

Eva Test



El Sábado 28 a las 21 horas, en el Teatro La Mariana (Francia 1051), se presentará la obra “Eva Test”, del grupo Nueva Aventura. Una comedia de Omar Pagella con la puesta y dirección de Claudia Navas.

Parte de lo recaudado será destinado a la Asociación de Docentes Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos Aires Filial Luján. Entrada anticipada: 2000 pesos. Reservas al whatsapp: 2323 274969

Peña en el Artigas



El Sábado 28 a las 21 horas se llevará a cabo una peña a beneficio de la Escuela de Arte José «Pipo» Ferrari en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846), organizada por estudiantes y docentes de las cátedras de Música Popular.

Bono contribución: 1300 pesos. Lo recaudado será destinado a la compra de un equipo de sonido para la Escuela.



The Best Gym – Muestra Anual 2023

El Domingo 29, a las 20 horas, The Best Gym Luján presenta en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) su muestra Anual 2023.

Un show para toda la familia con mucho baile. Su staff y alumnos bailarán al ritmo de la mejor música de los 80 y la del momento.

Las entradas, tienen un valor de 2000 pesos. Pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través del siguiente enlace:

https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=5

Danzando en sueños



El martes 31, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se llevará a cabo “Danzando en Sueños”, organizado por el ballet de folclore “Mabel Luján” y el elenco estable de tango municipal “Guillermo Pagani”

La entrada tiene un costo de 1200 pesos, puede conseguirse en la boletería del teatro o a través del siguiente enlace:

https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=10

Publicado el jueves 26 de octubre de 2023