Presentaron el programa Jóvenes y Memoria, y abren inscripciones para las instituciones

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El Municipio de Luján informó que el pasado martes por la tarde, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, cientos de jóvenes participaron de la presentación de una nueva edición del programa Jóvenes y Memoria.

Desde hace más de veinte años, la propuesta convoca a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia de Buenos Aires a elaborar un proyecto de investigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia, desde una mirada local.

En este sentido, tras las palabras de bienvenida, las actividades comenzaron con la presentación de los objetivos, propuestas y destinatarios del programa.

Asimismo, se expusieron tres de los proyectos elaborados el año pasado: una zamba sobre una historia de amor de detenidos desaparecidos de Luján, una investigación sobre la gesta de Malvinas desde una perspectiva de género y un trabajo sobre salud mental comunitaria enfocado en los problemas que afectan a los jóvenes.

“Jóvenes y Memoria es un programa educativo que invita a nuestros jóvenes a indagar e investigar sobre distintos temas de nuestro pasado reciente, pero también sobre problemáticas actuales que nos atraviesan como comunidad, para poder plasmarlas en un proyecto creativo. La invitación está abierta a grupos escolares, organizaciones e instituciones en general que quieran sumarse y participar como forma de contribuir a la preservación de la memoria colectiva y al debate social”, expresaron desde la organización.

Quienes deseen inscribirse, pueden hacerlo de forma sencilla a través del siguiente enlace: https://escuelas.comisionporlamemoria.org/choose. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 20 de abril. Por consultas o mayor información, pueden escribir a la casilla de correo programajovenesymemorialujan@gmail.com.

El programa Jóvenes y Memoria es impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria y coordinado por la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, la Dirección de Juventudes y la Dirección de Políticas Socioeducativas, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio.

Participaron de la presentación el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, la Subsecretaría de Integración Comunitaria y Urbana, Carolina Francia, el Director de Juventudes, Alfredo Terán, el Director de Políticas Socioeducativas, Juan Franco Ingiullo, la Inspectora Jefa Distrital, Mónica Costurie, la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni y el consejero escolar Marcos Andrada.

También acompañaron la actividad Emiliano Civale, representante de la Comisión Provincial de la Memoria, integrantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján y del equipo local de coordinación del Programa Jóvenes y Memoria, además de jóvenes del Programa Envión.

Publicado el jueves 9 de abril de 2026