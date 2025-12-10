Presentaron el documento “Desarrollo Integral de las Niñeces”

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Para brindar herramientas para el cuidado y acompañamiento de niños y niñas.

El Municipio de Luján informó que el pasado miércoles, en el auditorio de la sede central de la Universidad Nacional de Luján, se presentó el documento “Desarrollo Integral de las niñeces y armado de redes”, con el objetivo de brindar herramientas y prácticas para el cuidado y acompañamiento de niños y niñas.

“Este documento es el marco conceptual del programa de desarrollo infantil de nuestra secretaría. Quiero agradecer a los representantes del Ministerio de Salud de la Provincia, de la Región VII y de la UNLu, sigamos fomentando el trabajo articulado en pos de mejores condiciones de vida para nuestra comunidad”, expresó el Secretario de Salud del Municipio, Esteban Strambi.

El documento, enmarcado en el encuentro de la Región Sanitaria VII, llevó a reflexionar sobre las prácticas de salud, los modelos de atención existentes, como una forma de recuperar las experiencias de trabajadoras y trabajadores que atienden el desarrollo en el primer y segundo nivel de atención.

“Frente a un gobierno nacional que desfinancia la salud y la educación, nosotros estamos acá juntos para dar respuesta a nuestra gente que está sufriendo, llamando a entender a la ternura como política pública, de estado”, sostuvo por su parte la Directora asociada de la Región Sanitaria VII, Valeria Ochoa.

Encabezaron el encuentro, el rector de la UNLu Walter Panessi, el secretario de salud del municipio Esteban Strambi, la directora provincial de promoción y cuidados de la salud de niñas, niños y adolescentes Silvia Baez Rocha, la coordinadora del área de primera infancia de la Dirección Provincial de salud en la niñez y adolescencia Vanesa Bauni, la referente local del programa de desarrollo infantil María Esther Schippacasse, e integrantes de los equipos de salud del distrito, como así también de los diez municipios que componen la región sanitaria.

Publicado el miércoles 10 de diciembre de 2025