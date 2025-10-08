Presentaron el cronograma de la Feria del Libro
Será del 8 al 12 de octubre.
El Municipio informó el cronograma de actividades de la tercera edición de la Feria del Libro de Luján, evento libre y gratuito que reunirá numerosas editoriales de todo el país y se llevará a cabo del 8 al 12 de octubre en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Felix Amador.
Los días 8 y 9, se desarrollarán jornadas educativas de 9 a 15 horas, con las siguiente actividades:
Había una vez, pero alrevez. Abuelas que narran, caperucitas que sorprenden. Muestra de ilustraciones. Kamishibai “Teatro de papel” tradicional japonés. Presentado y narrado por Abuelas Leecuentos. Babilonia.
Pipe y el explorador. Presentación del libro de Andrea Brassara. Babilonia
Talleres de Edición por Editorial Omashu
La Historia de la Escritura Audiovisual realizado por la UNLu.
Quién es Lidia de Ramiro Feijoo Lecturas a cargo del autor
Educación ambiental. Charla para estudiantes del ciclo medio. Programa Bioescuela.
La Buena Semilla. Microcuentos. Editorial Mate.
Maconeando. Escritores de Rodríguez leen cuentos para niños.
El Tango va al Jardín. Programa de la UNLu para Nivel inicial.
Mitos y fantasías. Cuentos de estudiantes secundarios de la Escuela Cardijn, buscan en los mitos de nuestra región solución a los problemas actuales. Para escuelas de ciclo medio. Coordina: Miguel Ángel Arévalo.
Cartolini Pérez Presentación del libro de Silvia Ochoa y Paola de Gaudio. Abecedario
Conocé el Museo Udaondo: en la puerta del Cabildo, salen visitas guiadas al Museo Histórico Colonial o al Museo del Transporte.
En Plaza Belgrano de 9 a 11 horas, espera el Programa ReCrearte, con mucha diversión.
La entrada para el público en general será los días 10, 11 y 12 de 15 a 20 horas bajo el siguiente cronograma de actividades:
Viernes 10 de octubre
15 horas: Novedades Editoriales. Presentación de Editorial Abecedario
15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Eduardo Tula, Mirta Olivares, Ana Praderio, Walter Peifer.
16 horas: Mi diario de viaje. Presentación del libro de Melina Barrera. Periplo
17 horas: Lecturas para no soltar. Recomendaciones para jóvenes de Martina Taffi. Babilonia.
17.15 horas: Rosas, el solitario de Southampton. Presentación del libro de Roque Catáneo.
18 horas: Ese fantasma llamado Malvinas. Presentación del libro de Roberto Dalmazzo. EdUNLu
18 horas: Coro de Adultos Mayores coordinado por Adelina Villanueva
18.15 horas: El cuerpo en la literatura. Taller de escritura. Coordinador: Marcos Fontela
18.30 horas: Danza. Muestra del Taller coordinado por Duberto
19 horas: Danza. Muestra del taller coordinado por Sol Rey
19 horas: La hacemos corta. Seis escrituras de Luján, leídas por sus autores. Mabel Ramos, Silvia Devechi, Graciela Armenteros, Laura Garbarino, José María Scarnato, Orlando González. Liber.
Sábado 11 de octubre
15 horas: Páginas de mi vida de Norma Lobo y Ciertos Cuentos de Josefa Flores. Presentación de libros de la editorial La Librera.
15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Alma Brizi, Maria Ester Carosio, Lilian Beataux, Celine Redont.
15.30 horas: El corazón lleno de nombres, lecturas de Yesica Camargo. Boutique del Lector
16 horas: Energías que influyen, libros que inspiran. Facilita Lucrecia Portillo. Babilonia
16.30 horas: Permacultura. Novedades editoriales de editorial Mate
17 horas: Escribir con las manos sueltas. Taller de escritura con consignas. Coordinador: Ariel Bermani. Limbo.
17 horas: Danza contemporánea. Muestra del taller coordinado por Chantal Aiello.
17.30 horas: Un cuento a medida. Taller de narración coordinado por Daniel Lombardo.
18 horas: Cuando te fuiste alquilé un traje de astronauta deportivo. Presentación del libro de María Belgrano. Limbo.
18.30 horas: Relatos de un viajero apasionado. Presentación libro de Mario Tierno. EdUNLu
Domingo 12 de octubre
15 horas: Bioconexiones La Niña Del Campo de Maria Alejandra Acuña y Psicobiosexualidad de Yanina Fernandez. Presentación de los libros de Editorial La Librera.
15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Stella Maris Boccardo, Pedro Barnech, Jorge Etchegoyen, Marco Castagna, Zia Margaret.
16.30 horas: Lengua en guerra. Conversación sobre una literatura argentina, con la Profesora Laura Estrin (Teoría Literaria III UBA). Mate.
17 horas: Fotos y escritura. Taller de escritura creativa. Coordinadora: María Insúa.
17 horas: Canto. Muestra del taller coordinado por Maru Lupercio
18 horas: Las lunas de libra. Lectura de poesía y prosa poética homenaje a Liliana Bodoc por Paola Argüello. Abecedario.
18.30 horas: A la orilla del cuento. Presentación del libro del taller de escritura creativa coordinado por Paula Gutiérrez. EdUNLu.
Para más información, ingresar a la web oficial de la Feria del Libro https://feriadellibrodelujan.com.ar/ desde donde se podrá descargar el programa completo.
Publicado el miércoles 8 de octubre de 2025