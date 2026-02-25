Miércoles 25 de febrero de 2026
→ Ver pronóstico

Presentarán el espacio educativo sobre seguridad vial en el Udaondo

Cultura

Publicado el miércoles 25 de febrero de 2026

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este jueves 26 de febrero, a las 9:00, a la presentación del nuevo espacio de capacitación sobre seguridad vial ubicado en el Museo del Automóvil. Esta propuesta es gratuita y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad, a cargo del Área Educativa del Complejo Museográfico Udaondo y destinada a docentes de nivel inicial y del primer ciclo de la educación primaria, será de carácter informativo sobre esta iniciativa pensada para generar buenos hábitos de educación vial desde el ámbito escolar.

El espacio de capacitación se encuentra especialmente diseñado en el marco de la nueva exposición Memoria en Movimiento del Museo del Automóvil. Los interesados deben inscribirse a través de este formulario.

Para más información, escribir a museo.udaondo.educacion@gmail.com

