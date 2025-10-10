Presentan la Agenda deportiva para el fin de semana

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)





Agenda deportiva para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

Viernes 10 de octubre

TERCER ENCUENTRO LUJÁN CIUDAD DE CICLOTURISMO

Este viernes se realizará una nueva edición de la iniciativa “Luján Ciudad de Cicloturismo”, que partirá a las 9 horas de la estación ferroviaria de la localidad de Jáuregui.

La propuesta invita a pedalear en recorridos recreativos de 30 y 60 kilómetros. De carácter libre y gratuito, se solicita a los participantes que colaboren con un alimento no perecedero en beneficio de los comedores del distrito.

Cabe destacar que el uso de casco es obligatorio.



PRIMAVERA FEST EN EL CLUB EL TIMÓN

Luego de que fuera suspendida por mal tiempo, finalmente este viernes el Club Náutico El Timón será sede de una nueva edición del Primavera Fest “El Gran Picnic”, un evento que combina deporte y recreación organizado por el productor y animador de eventos Pablo Colombo, con el apoyo del Municipio de Luján.

Se trata de una Carrera de Aventura en las modalidades 15K y 7K, además de una instancia de 3K gratuita con el propósito de promover la disciplina. Además, la actividad contará con espectáculos musicales, DJs, tatuadores, masajistas, clases de yoga y sorpresas para toda la familia.

Las acreditaciones tendrán lugar de 10.30 a 13 horas, la largada de la carrera de 3K a las 14 y el inicio de las competencias de 7K y 15K a partir de las 15.30. En tanto, el cierre de la jornada está previsto a las 19 horas.



FÚTBOL: INFANTILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías Infantiles del Club Flandria recibirán a Deportivo Morón en el predio Carlos V.



FÚTBOL FEMENINO EN EL CLUB LUJÁN

Por la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, el Club Luján se enfrentará al Club Ferrocarril Oeste en el predio del barrio San Emilio, con el siguiente cronograma:

-Categoría Sub 12: 11 horas-Categoría Sub 14: 12 horas-Categoría Sub 16: 13.15 horas



CERVECEROS FÚTBOL CLUB

Recuperando la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga de Fútbol de San Andrés de Giles, el primer equipo se enfrentará a Club Apolo, desde las 16.45 horas.

Previamente, por la Segunda División, el combinado B se medirá ante Victoria B desde las 15 horas. Ambos partidos se disputarán en la cancha Amer Guillet de la localidad de Cucullu.

INFANTILES Y PRIMERA DE ACIFO

Se disputará la fecha reprogramada por mal tiempo del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Será desde las 10 horas con el siguiente fixture:

-El Lucero Vs. Parque Irigoyen -José Ingenieros Vs. Parque Real-25 de Mayo Vs. El Mirador-Porteño Vs. El Trébol-Santa Elena Vs. Juan XXIII-San Luis Gonzaga Vs. Defensores de General Rodríguez -Los Pumas Vs. San Lorenzo-Italianos Vs. Platense-Sportivo Victoria Vs. Rey de Reyes -Juvenal Gallardo Vs. Parque Esperanza -Juventud Unida de Olivera Vs. Cortínez -Jorge Newbery Vs. Ingeniero Raver-Alumni Vs. San Bernardo -Defensores de Pueblo Nuevo Vs. La Pepa-Robles Vs. Steverlynck-San Pedro Vs. Juventud Unida

Asimismo, desde las 10 horas en la cancha de Menotti se disputarán los siguientes partidos de Primera que debieron suspenderse el fin de semana pasado:

-Santa Elena Vs. El Mirador-Leones Vs. El Lucero-El Lucero B Vs. Atlético Exaltación-Platense Vs. Rey de Reyes

Sábado 11 de octubre

FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. ARGENTINO DE MERLO

Por la decimoséptima fecha del Torneo Clausura de Primera División B, el Canario recibirá a Argentino de Merlo. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y TyC Play.

RUGBY URBA: LUJÁN RUGBY CLUB VS. GEBA

Por una nueva fecha del Torneo de Primera B de la URBA, Luján Rugby Club recibirá a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en el predio del barrio La Loma. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV.

FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Náutico El Timón tendrá acción en el Estadio Julio Compagnoni, con el siguiente fixture:

-12.30 horas: Categoría 2011 Vs. Talleres Payró-14 horas: Reserva Vs. San Bernardo-16 horas: Primera Vs. San Bernardo

HOCKEY EN PARQUE ESPERANZA

Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, el Club de Hockey Parque Esperanza recibirá al Club San Patricio de San Antonio de Areco, en su predio de Belgrano y Doctor Muñiz, con el siguiente cronograma:

-Categoría Séptima: 10 horas-Categoría Sexta: 11 horas-Categoría Primera: 12 horas

JUVENILES DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Juveniles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO), desde las 10 horas en la cancha del Club Juventud Unida de Olivera; con el siguiente fixture:

-Juan XXIII Vs. José Ingenieros (Sub 15)-Juan XXIII Vs. El Lucero (Sub 17)-Rey de Reyes Vs. Cortínez (Sub 17)-Santa Elena Vs. El Mirador (Primera)

Domingo 12 de octubre



CERVECEROS FÚTBOL CLUB

Por una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga de Fútbol de San Andrés de Giles, el primer equipo se enfrentará a Kilómetro 108, desde las 16.15 horas.

Previamente, por la Segunda División, el combinado B se medirá ante La Pocilga desde las 14.30 horas. Ambos partidos se disputarán en la cancha principal del Parque Municipal de San Andrés de Giles.

FÚTBOL FEMENINO EN EL CLUB FLANDRIA

Por la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, el Club Flandria se enfrentará al Club Luján en el predio Carlos V, con el siguiente cronograma:

-Categoría Sub 12: 16 horas-Categoría Sub 14: 17 horas-Categoría Sub 16: 18.15 horas-Categoría Reserva: 19.30 horas

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías Juveniles del Club Flandria se enfrentarán a Excursionistas en el predio Carlos V.

CERVECEROS HOCKEY CLUB

Por una nueva fecha de la Liga Mercedina de Hockey Femenino Modalidad Máster +30, Cerveceros Hockey Club B tendrá competencia con el siguiente cronograma:

-9.20 horas: Vs. Lujaneras-10.20 horas: Vs. Riestra Hockey -11.40 horas Vs. Villa Manchi

BÁSQUET DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Básquet, el Club Náutico El Timón se enfrentará al Club Tempestad en el gimnasio del Colegio San Luis Gonzaga, con el siguiente cronograma:

-Premini: 10.30 horas-Mini: 11.30 horas-U 13: 13 horas-U 17: 14.30 horas-Primera: 16 horas



INFANTILES Y PRIMERA DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Será desde las 10 horas con el siguiente fixture:

-Parque Real Vs. El Lucero -Parque Irigoyen Vs. 25 de Mayo-El Trébol Vs. José Ingenieros-El Mirador Vs. Santa Elena-Defensores de General Rodríguez Vs. Porteño-Juan XXIII Vs. Los Pumas-Platense Vs. San Luis Gonzaga-San Lorenzo Vs. Sportivo Victoria -Parque Esperanza Vs. Italianos -Rey de Reyes Vs. Juventud Unida de Olivera -Ingeniero Raver Vs. Juvenal Gallardo-Cortínez Vs. Alumni-La Pepa Vs. Jorge Newbery-San Bernardo Vs. Robles-Juventud Unida Vs. Defensores de Pueblo Nuevo-Steverlynck Vs. Martín Rodríguez

Asimismo, desde las 10.30 horas en la cancha de Juventud Unida de Olivera se disputará una nueva fecha del Torneo de Primera:

-El Lucero B Vs. Leones -Juventud Unida de Olivera Vs. San Lorenzo-Rey de Reyes Vs. Atlético Exaltación-Platense Vs. El Lucero B

Lunes 13 de octubre

FÚTBOL AFA: SPORTIVO BARRACAS VS. LUJÁN

Por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Reducido de Primera División C, el Lujanero visitará a Sportivo Barracas en el estadio del Club Almagro. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

Publicado el viernes 10 de octubre de 2025