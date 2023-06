Presentan la «Agenda» de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se desarrollarán en diferentes puntos del distrito durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas



Exhibición “Hilos se entrelazan”

El viernes 2 y sábado 3, a partir de las 19 horas, en la Biblioteca Popular Ameghino se inaugurará la exhibición “Hilos se entrelazan”, basada en una serie de trabajos que cruzan técnicas textiles con artes cerámicas, y las historias de pequeñas comunidades.



La muestra está inspirada por el estilo de vida y las formas de trabajo de la región de los Montes Apalaches, en el estado de Virginia Occidental (West Virginia) de donde la artista es originaria. Utilizando en sus obras técnicas locales y tradicionales, como el hilado manual de lana de oveja, el horneado de cerámica a leña, el tejido en telar, y diseños vernáculos como el Queen Anns Lace, The Blooming Clover, and The Sun, Moon, AndStars.



Jornada Cultural #NiUnaMenos

El sábado 3, a las 10 horas, en la placita del barrio San Jorge (Flor del Ceibo y Trigales), se llevará a cabo la jornada cultural #NiUnaMenos. Se inaugurará un banco rojo, habrá juegos, un stand informativo y una mateada.

Longboard Jam

El domingo 4, de 12 a 18 horas, en la Plaza Belgrano se realizará una clínica de Longboard. Habrá juegos, competencias, Best trick y premios.

Cabe destacar que la actividad quedará suspendida en caso de lluvias.



Festival de Danza de Luján

El domingo 4, a partir de las 14 horas, en el Polideportivo Municipal (Avellaneda 1325) se llevará a cabo una nueva edición del Festival de Danza de Luján.

Habrá dos escenarios: en el primero, se presentarán danzas Folclóricas, Tango, Salsa, Danza Árabe, Bachata, Ballroom y Flamenco.

En el segundo, por su parte, habrá Danza Jazz, Urbano, Clásico, Contemporáneo, Break Dance y Street Fusión.

Cabe destacar que, ante lluvias, la actividad quedará suspendida.

Las Cantadoras

El domingo 4, desde las 19 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), estará en escena “Las Cantadoras” presentando una muestra que fusiona música, danza, género y poesía.



Actividades aranceladas



Sandro

El viernes 2, desde las 21 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), Fernando San Martín interpretará a Sandro. La entrada tendrá un valor de 4500 pesos.



Colores: El sábado 3, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se presentará en vivo el show “Colores”. La entrada costará 1000 pesos.

Maté a un Tipo



El domingo 4, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) habrá una función de la obra “Maté a un tipo” con la dirección de Luis Vallejo.

La entrada anticipada tiene un valor de 1300 pesos mientras que la general en sala saldrá 1500. Para reservar, comunicarse al 2323 678722.

Publicado el jueves 1 de junio de 2023