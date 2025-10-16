Presentan la «Agenda de actividades para el fin de semana»

de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

LUJÁN VIRREINAL

En el marco de Luján Virreinal, una iniciativa que se centra en las celebraciones de Luján Rumbo a los 400 años y que destaca la historia, la cultura y las tradiciones de la ciudad, se llevarán a cabo la siguientes actividades:

El jueves 16, se celebrará el 10° aniversario del Museo Municipal de la Ciudad. En ese sentido, a las 18 horas, se realizará el acto protocolar y a las 19 habrá otra jornada de Charlas en el Museo de la Ciudad: “El Museo y su vinculación con la historia virreinal”, por María Teresa Tartaglia.

El viernes 17, se celebrará el Día de la Villa en la Plaza Belgrano. A las 18 horas, se llevará a cabo la apertura de la Feria Gastronómica de la Hispanidad en el Parque Ameghino. Durante el evento se presentarán los siguientes artistas: A las 19, el Intendente Municipal Leonardo Boto brindará unas palabras: “La idea de la Hispanidad en América”. Además, habrá una recreación sobre el Hito Cero de la Argentinidad y la batalla por la recuperación de Bs. As. con decenas de artistas en escena.

El sábado 18 a las 10.30 horas se realizará otra jornada de Recorridos con historias: “El luján virreinal desde la Plaza Real” por Pancho Masci, saliendo desde las recovas del Museo de Bellas Artes. Por otro lado, a las 17, en el Centro Cultural Cultural Municipal Doña Ana de Matos, habrá un concierto de Música para tecla español de Alfredo Spitale. Homenaje al músico español Padre Antonio Soler, acompañado por Dolores de Urquiza, ejecutante de castañuelas. Y a las 18, se realizará la Recreación del Primer Partido de Tenis de Argentina, por parte de la Asociación Argentina de Tenis y de Luján Tenis Club con invitados especiales.

El domingo 19, a las 19 horas, en el Teatro Trinidad Guevara, se realizará el ciclo Música en el Teatro – Espectáculo de cierre: Concierto del reconocido pianista español Raúl Canosa. Esta actividad es auspiciada por la Embajada del Reino de España en Argentina.

JULIA MENGOLINI EN EL ARTIGAS

El jueves 16, a las 17 horas, en el Centro Cultural y Social José Artigas de Luján (Bartolomé Mitre 846) Julia Mengolini presenta “Las caras del monstruo” junto a Fer Miño.

Dice su editor @fabiancasasescritor: “Con una prosa precisa y urgente, Julia Mengolini nos narra el comienzo del amor, la militancia -que en este caso es lo mismo-, las luchas sociales y la larga ordalía de ser un personaje público en las redes sociales. Un libro para leer y pasar a la acción, escrito en el epicentro mismo del eterno retorno al fascismo. A la angustia, a las noches sin dormir, se las combate por servicio por los demás: este libro hermoso da cuenta de esta verdad tan simple y reveladora”.

La entrada será libre y gratuita.

DOS NUEVAS MUESTRAS EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

El viernes 17, a las 18 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863), se inaugurarán dos nuevas muestras: “El Gesto Humano” y “LUBA”.

“El Gesto Humano”, de Santiago Raffo y Mauricio Nizzero, busca rescatar lo cotidiano, las expresiones que revelan lo más profundo de la persona. Es una muestra sensible, que intenta mostrar que en lo simple hay hondura: la mirada, un movimiento, el lenguaje corporal: todo habla del alma humana.

“LUBA”, de los artistas Pablo Martín y Juan Pablo Diz, demuestra que la fuerza está en lo expresivo y lo simbólico. Colores intensos, trazos cargados de energía, miradas directas y potentes. Se transmite la diversidad de miradas sobre lo humano, pero desde un lenguaje más contemporáneo, visceral y hasta lúdico.

Con entrada libre y gratuita, las exposiciones estarán disponibles hasta el día 2 de noviembre. Se pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 16 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas.

FERIA HISPANOAMERICANA

En el marco de Luján Virreinal, del viernes 17 al domingo 19, a partir de las 18 horas, en Parque Ameghino se llevará a cabo la Feria Gastronómica de la Hispanidad. La grilla de actividades será la siguiente:

VIERNES

16.30 horas: GuadalupeMúsica centroamericana18 horas: Danzas típicas España21.30 horas: ¡Guache! Cumbia colombiana

SABADO

16.30 horas: La Sambumba Ritmos afroamericanos18 horas: Danzas típicas Paraguay18.30 horas: Danzas típicas Venezuela21.30 horas: Juan Ibalo Folklore argentino

DOMINGO



16.30 horas: Danzas típicas Argentina19 horas: Gina Duarte Folklore20 horas: Guarda que son flores – Murga estilo uruguayo

FESTIVAL PINTA! EN LUJÁN PARK

El domingo 18, a partir de las 15 horas, Luján Park (colectora Sur Acceso Oeste) se llevará a cabo una nueva edición del Festival Pinta!. Habrá espectáculos musicales, y un patio gastronómico.

Participarán los siguientes grupos locales Chakra, Nenas Zantas, Nikolai Mitre, Incendios y Yugen.



En tanto, aprovechando las instalaciones del Skate Park, habrá demostraciones a cargo de las Escuelas Municipales de BMX, a cargo de Lisandro Palacios y Leo Galcerán; Roller y Squad Skate, a cargo de Valentina Laera; y Skate, a cargo de Ignacio Molina, Cristián Avendaño y Ramiro Dodorico.

CONCIERTOS DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 18, a las 20 horas, en la Basílica Nuestra Señora de Luján, se realizará un nuevo Concierto del Árbol Solo, “Francia Sinfónica”. Estará presente la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador dirigida por Gabriela Gariglio.

“PARTE DE LA RELIGIÓN”: ARTISTAS LUJANENSES HOMENAJEAN A CHARLY GARCÍA

El sábado 18, a las 21 horas, en el Club Argentino (Colón 1075) la Asociación de Artistas Lujanenses (ACAL) hará un homenaje a la obra de Charly García para conmemorar los 16 años del espectáculo sorpresa de Charly en Luján. Durante el evento gratuito, recibirán alimentos no perecederos para donar en comedores de la ciudad.

Participarán más de 30 artistas, entre los que se encuentran “Sin Bozal”, “Hylorama”, “Octeto atemporal”, “Tierra Desafiante & la familia”, Dúo Bonillo/Bazán, Flor Trabichet, Luli Guzzo y el artista invitado Nacho Echalecu. La conducción estará a cargo de Belén Rodríguez.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 19, a las 18 horas, en el centro de la ciudad tendrá lugar una nueva Peatonal Gastronómica.

Habrá más de 10 shows musicales en vivo en escenarios simultáneos, además de artistas urbanos, feria de emprendedores, kermesse y sorpresas para los más chicos.

DANZA A PLENO

El martes 21, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se llevará a cabo el evento “Danza a Pleno” organizado por el Ballet Municipal de Folclore “Mabel Luján” y el Elenco de Tango “Guillermo Pagani”.

Los artistas invitados serán: Zumba con Marce, Malena (cantante de Tango), Agrupación Cultural Luján, Nyla Dance School, Viera & Asociados y Agrupación Bien Argentina.

La entrada será libre y gratuita.

Actividades Aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 17, a las 21 horas, “Solmar”. La banda que ha conquistado corazones de todas las edades celebra más de 25 años de historia, música y emoción. Sobre este escenario, Leo, Dani, Jere, Ángel y Nadia te invitan a un viaje musical cargado de recuerdos, alegría y pura energía, reviviendo la magia en cada interpretación. El Pullman del segundo piso costará $10.000, mientras que la platea y el palco del primer piso $15.000.

El sábado 18, a las 21 horas, Gerardo Viola presenta “De peña en peña”, con varios invitados: Ballet fortín Luján, Juan Ibalo (artista local) y Elena Álvarez (artista local). La entrada tiene un valor de $7000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.



CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS

El jueves 16, a las 20.30 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios (Cabildante Romero 70) se hará el evento “Fetuccini con salsas variadas”. El valor de la tarjeta es de $18.000, que incluye entrada fría y postre. Sus organizadores recomiendan llevar vajilla.

NOCHE DE BOSSA Y JAZZ

El viernes 17, a las 20 horas, en el Teatro de Villa Ruiz (Lorenzo Ruiz) se llevará a cabo la Noche de Bossa y Jazz. Al finalizar habrá fogón y encuentro. Estarán presentes Patricia Bisso, Gustavo Cirigliano en piano y Micael Mastronardi en clarinete.

Las entradas anticipadas costarán $10.000 mientras que en puerta $8.000. Para mayor información podrán comunicarse al teléfono 2323 446690 o enviar un mensaje al 11 4419541.

LA ISLA DESIERTA EN EL WALGON

El viernes 17, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) la propuesta doble del Taller de Montaje del Teatro presentará “La isla desierta” de Roberto Arlt.

El valor de la entrada es de $8000. Pueden reservar al 2323 313620.

PARIA

El sábado 18, a las 21 horas, en el Teatro El Galpon (Belgrano e Yrigoyen) se dará la presentación de Adrián Navarro en “Paria”.

La entrada general tiene un costo de $18.000, las anticipadas $15.000, los alumnos del teatro abonarán $10.000. Se puede reservar vía WhatsApp al 2323 313620 o a través de passline.



OJALÁ LLOVIERA

El domingo 19, a las 19 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) tendrá lugar la obra “Ojalá lloviera” de Gustavo Lista, dirigida por Laurentino Blanco.

La entrada costará $10.000. Para reservas, comunicarse al 2323 678722.

Publicado el jueves 16 de octubre de 2025