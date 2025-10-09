Presentan la Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

LUJÁN VIRREINAL

En el marco de Luján Virreinal, una iniciativa que se centra en las celebraciones de Luján Rumbo a los 400 años y que destaca la historia, la cultura y las tradiciones de la ciudad, se llevarán a cabo la siguientes actividades:

El jueves 9, a las 19 horas, será la jornada de Charlas en el Museo de la Ciudad: “La Paz de Casuatí, 1742: relaciones hispani-criollas e indígenas en la frontera de Luján”. Por Federico Suárez.

El viernes 10, a partir de las 18 horas, habrá un ciclo de Charlas en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos: “Religión en el Virreinato”, por el Padre Lucas Garcia, Rector del del Santuario y Basílica de Nuestra Señora de Luján; “Economía Virreinal”, por Patricio Lons; Presentación del Primer Foro “Ciudades Marianas de Hispanoamérica”, por la comisión de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Corporación Andina de Fomento; “El Camino Real desde Luján a Valparaíso”, por Sr. Patricio Fuenzalida Araya de la Sociedad Chilena de Hispanistas.

El sábado 11, a las 15 horas, se realizará Recorridos con historias: “Río Luján” por Pancho Masci, saliendo desde el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelian 1135) . Y a las 19, en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”, habrá un concierto del Ensamble Lois Berger, Coro de Niños y Coro de Cámara.

FERIA DEL LIBRO DE LUJÁN

Del miércoles 8 al domingo 12, de 15 a 20 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Felix Amador (9 de Julio 863) se llevará a cabo una nueva edición de la Feria del Libro de Luján, evento libre y gratuito que reunirá numerosas editoriales de todo el país.

El cronograma es el siguiente:

Viernes 10 de octubre

15 horas: Novedades Editoriales. Presentación de Editorial Abecedario

15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Eduardo Tula, Mirta Olivares, Ana Praderio, Walter Peifer.

16 horas: Mi diario de viaje. Presentación del libro de Melina Barrera. Periplo

17 horas: Lecturas para no soltar. Recomendaciones para jóvenes de Martina Taffi. Babilonia.

17.15 horas: Rosas, el solitario de Southampton. Presentación del libro de Roque Catáneo.

18 horas: Ese fantasma llamado Malvinas. Presentación del libro de Roberto Dalmazzo. EdUNLu

18 horas: Coro de Adultos Mayores coordinado por Adelina Villanueva

18.15 horas: El cuerpo en la literatura. Taller de escritura. Coordinador: Marcos Fontela

18.30 horas: Danza. Muestra del Taller coordinado por Duberto

19 horas: Danza. Muestra del taller coordinado por Sol Rey

19 horas: La hacemos corta. Seis escrituras de Luján, leídas por sus autores. Mabel Ramos, Silvia Devechi, Graciela Armenteros, Laura Garbarino, José María Scarnato, Orlando González. Liber.

Sábado 11 de octubre

15 horas: Páginas de mi vida de Norma Lobo y Ciertos Cuentos de Josefa Flores. Presentación de libros de la editorial La Librera.

15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Alma Brizi, Maria Ester Carosio, Lilian Beataux, Celine Redont.

15.30 horas: El corazón lleno de nombres, lecturas de Yesica Camargo. Boutique del Lector

16 horas: Energías que influyen, libros que inspiran. Facilita Lucrecia Portillo. Babilonia

16.30 horas: Permacultura. Novedades editoriales de editorial Mate

17 horas: Escribir con las manos sueltas. Taller de escritura con consignas. Coordinador: Ariel Bermani. Limbo.

17 horas: Danza contemporánea. Muestra del taller coordinado por Chantal Aiello.

17.30 horas: Un cuento a medida. Taller de narración coordinado por Daniel Lombardo.

18 horas: Cuando te fuiste alquilé un traje de astronauta deportivo. Presentación del libro de María Belgrano. Limbo.

18.30 horas: Relatos de un viajero apasionado. Presentación libro de Mario Tierno. EdUNLu

Domingo 12 de octubre

15 horas: Bioconexiones La Niña Del Campo de Maria Alejandra Acuña y Psicobiosexualidad de Yanina Fernandez. Presentación de los libros de Editorial La Librera.

15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Stella Maris Boccardo, Pedro Barnech, Jorge Etchegoyen, Marco Castagna, Zia Margaret.

16.30 horas: Lengua en guerra. Conversación sobre una literatura argentina, con la Profesora Laura Estrin (Teoría Literaria III UBA). Mate.

17 horas: Fotos y escritura. Taller de escritura creativa. Coordinadora: María Insúa.

17 horas: Canto. Muestra del taller coordinado por Maru Lupercio

18 horas: Las lunas de libra. Lectura de poesía y prosa poética homenaje a Liliana Bodoc por Paola Argüello. Abecedario.

18.30 horas: A la orilla del cuento. Presentación del libro del taller de escritura creativa coordinado por Paula Gutiérrez. EdUNLu.

CICLO DE TANGO EN LAS BIBLIOTECAS

El jueves 9, desde las 20 horas, en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de la localidad de Open Door (Buenos Aires 1022) se llevará a cabo una nueva jornada del “Ciclo de Tango en las Bibliotecas”. En esta ocasión estará presente la Orquesta Municipal de Tango.

La entrada será un bono contribución a beneficio del espacio donde se realiza el evento.

ENCUENTRO SOBRE LA HISTORIA DE LUJÁN

El viernes 10, de 9 a 11 horas, en el Museo de la Ciudad (San Martín 28) se realizará un nuevo encuentro interactivo sobre la historia de Luján, organizado por la Junta Municipal de Estudios Históricos.

En ese sentido, la primera hora de la charla será dictada por la Licenciada Teresa Tartaglia, y pondrá el foco en la creación de la Villa de Luján, el rol del Cabildo, la figura de Lezica y Torrezuri y el papel de nuestra ciudad durante la Independencia en el siglo XIX.

La segunda hora estará a cargo del profesor Jesús Binetti, y abordará el proceso inmigratorio en Luján, la figura de Jorge Salvaire y la construcción de la Basílica, la creación del Complejo Museográfico Udaondo y el Balneario-Parque con su impacto en la formación de la ribera y las actividades recreativas sobre el río.

LUJÁN ARTE

El sábado 11, de 19 a 20 horas, en Miglioranza Casa de Arte comenzará el “Ciclo: Arte en Palabras” con la presentación de Héctor Déstefani.

Más tarde, de 20 a 00 horas, más de 40 artistas expondrán en la propuesta “Mostramos Luján”. La música en vivo estará a cargo de Mauricio Miglioranza.

La entrada es libre y gratuita pero requiere inscripción previa. Por lo tanto, las personas interesadas deberán enviar un mensaje directo vía Instagram a @miglioranza.art.

Actividades Aranceladas



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El sábado 11, a las 20.30 horas, estará en escena la orquesta de tango “La Juan D’ Arienzo”. El valor de la entrada es de $10.000.

El domingo 12, a las 20 horas, será el turno de “Mil noches”. Una inesperada intrusión en plena tarde desencadena un tenso y profundo encuentro entre dos mujeres desconocidas. A través del diálogo, el temor inicial da paso a una revelación de heridas personales, pasados rotos y verdades ocultas. En un clima íntimo y atrapante, la obra reflexiona sobre el destino, la culpa y la posibilidad (o no) del perdón. La entrada cuesta $12.000.

El martes 14, a las 18 y 20 horas, se presentará “Peter Pan y Wendy”. Peter Pan trata sobre el niño que se niega a crecer y vive en la isla de nunca jamás, un lugar lleno de aventuras y fantasía. La historia sigue a Peter mientras lleva a los hermanos Wendy, John y Michael a su mundo, donde se enfrentan al capitán Garfio y viven experiencias con hadas, piratas e indios, explorando la lucha entre la inocencia infantil y la realidad adulta. El valor de la entrada es de $15.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.



CANTAROLA SALPICANTE

El viernes 10, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural y Social José Artigas de Luján (Bartolomé Mitre 846) se realizará la primera “Cantarola Salpicante”.

Se presentarán: “Trinchera Trío”, Rocio Argentino, Álvaro López, “4 de copas”, “Doña Lonja”, y “Guarda que son flores”. El bono de contribución es de $1.500. Para mayor información podrán comunicarse al 2323 463567 (Agustín).

DON JUAN

El viernes 10, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (General Belgrano esquina Hipólito Yrigoyen) tendrá lugar “Don Juan, el peor de todos” bajo la dirección de Enrique Papatino.

La actividad será con localidades limitadas. El valor es de $20.000.



BICHOS INVISIBLES

El sábado 11, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se dará una nueva función de “Bichos invisibles” dirigida por Baggiani, Davico y Scarnatto.

La entrada general tiene un costo de $10000 y pueden reservar al 2323 313620.

PERROS

El domingo 12, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) tendrá lugar “Perros” del dramaturgo Pablo Albarello, bajo la dirección de Elvira Massa.

El valor de la entrada es de $10.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.

Publicado el jueves 9 de octubre de 2025