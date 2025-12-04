Presentamos la Agenda de actividades para el fin de semana

Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana largo.

Actividades libres y gratuitas

MÚSICAS FOLCLÓRICAS AFROAMERICANAS

El jueves 4, a las 20 horas, en Colón 1260 Sebastián Zucchi presenta “Música Folclóricas Afroamericanas” una propuesta de ritmos, historias y raíces que atraviesan a Latinoamérica.

Un espacio de intercambio cultural, donde podamos acercarnos a las tradiciones musicales afroamericanas de Cuba, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina. Habrá servicio de cantina.

NOCHE DE LAS UNIVERSIDADES

El viernes 5, de 19 a 00 horas, en la Universidad Nacional de Luján se llevará a cabo la Noche de las Universidades con diferentes propuestas: Investigación, Extensión, Ciencia, Gastronomía, Cultura y Música. Habrá muestras de arte en el hall central del rectorado, expondrá Rocio La Vega.

MARCHA DEL ORGULLO EN LUJÁN

El sábado 6, a las 15 horas, en Plaza Colón y el Parque Ameghino, se llevará a cabo el Festival del Orgullo donde habrá feria, juegos, artistas, patio gastronómico y stand informativos con posta de salud.

La comisión organizadora que invita a concentrar y luego movilizar por las calles de la ciudad para visibilizar la quita de derechos, decir NO a los discursos de odio y las violencias que el colectivo LGTBIQ+ vive cotidianamente de manera histórica.

Cronograma:

15 horas: apertura en la Plaza Colón 18 horas: Marcha por el Centro18.30 horas: Festival en el Parque Ameghino

MUESTRA ANUAL DE TALLERES CULTURALES

El sábado 6, desde las 17.30 horas, en el Centro Cultural Municipal D° Ana de Matos (Paseo Calelián 1135) se llevará a cabo la Muestra Anual de los Talleres Culturales. Desde arte, oficios y comunicación hasta música, danza y espectáculos en vivo: más de 150 disciplinas reunidas en una jornada llena de creatividad e identidad local.

PEREGRINACIÓN Y CELEBRACIONES POR EL DÍA DE LA VIRGEN EN LUJÁN

El domingo 7 y lunes 8, desde las 7.30 horas, se llevará a cabo la peregrinación y celebraciones por el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

Las actividades comenzarán el domingo 7 de diciembre, desde las 7.30 horas en el Santuario, con las misas habituales de fin de semana y permanecerá abierto hasta el lunes 8, a las 20 horas.

Domingo 7 de diciembre

A partir de las 20 horas, las Misas y actividades se desarrollarán en Plaza Belgrano, a las puertas del Santuario, en vísperas de la llegada de los peregrinos que realizan su procesión desde distintos puntos de la provincia.

El cronograma será el siguiente:

20.30 horas: Misa21.30 horas: Peña de la Virgen23.30 horas: Rosario de Luces00.00 horas: Repiqueteo de Campanas

Lunes 8 de diciembre – Día de la Virgen

Las celebraciones continuarán durante la madrugada del lunes: Misa a las 00.30, 2, 4, 6, y 8 horas.

Entre las 20 horas del domingo y las 8 horas del lunes, todas las Misas y actividades se llevarán a cabo en Plaza Belgrano. Luego, desde las 9 horas del lunes, las Misas y ofrendas a la Virgen tendrán lugar en el interior del Templo.

INICIO DE LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS EN PLAZA BELGRANO

El lunes 8, a las 19.30 horas, en Plaza Belgrano, comenzarán las celebraciones navideñas. Se realizará el tradicional encendido del árbol navideño. Además, Papá Noel estará presente recibiendo las cartas de los niños y niñas.

El evento contará con la participación del Elenco estable de la Compañía de Teatro Musical de Luján quienes presentaran dos números del Show Musical “Un invierno de película” que se estrenará el 20 de Diciembre en el Teatro Municipal.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El lunes 8, a las 18 horas, en el centro de la ciudad tendrá lugar una nueva Peatonal Gastronómica.

Habrá más de 10 shows musicales en vivo en escenarios simultáneos, además de artistas urbanos, feria de emprendedores, kermesse y sorpresas para los más chicos.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA EL OMBÚ

El martes 9, desde las 20 horas, en el Galpón Ferroviario de la localidad de Carlos Keen, la Orquesta El Ombú realizará el concierto de fin de año. Se disfrutará de una noche de buena música y baile.

Habrá cena a la canasta, por lo que sus organizadores recomiendan llevar algo para compartir.

LUJANARTE

En diciembre y enero, en Alma Verde (Mitre y Quintana) estará presente la muestra colectiva de Lujanarte. Con obras a la venta, exponen Lidia Benavídez, Ana Miranda, Marta Navarro, y Vanesa Rivas Villalba.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 4, a las 18.30 y 20.30 horas, el estudio de danzas Attitude presenta “Fan”. La entrada tendrá un valor de $12.000.

El viernes 5, a las 21.30 horas, Fer Verona presenta “Un loco lindo” un show de comedia para toda la familia y magia. Los menores de 12 años ingresan gratis. Las entradas tendrán un valor de $10.000.

El sábado 6, a las 19 y 21.30, el estudio de danzas Chantal Aiello presenta “Pasaporte mágico”. La entrada tendrá un valor de $15.000.

El domingo 7, a las 19 y 21 horas, Emme Dance Studio presenta “Magnetar”. El valor de la entrada es de $16.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

MUESTRA ANUAL DE TEATRO

El jueves 4, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se desarrollará la Muestra Anual de Teatro. El valor de la entrada será de $8.000.

Para reservas comunicarse al 2323 678722.

MUESTRA DE CANTO – DOS DÍAS PARA VIVIR LA MÚSICA

El sábado 6 y domingo 7, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Jean Jaures (Lavalle 758) se llevará a cabo “Del alma a la voz”, un encuentro de canciones en formato acústico interpretado por estudiantes de canto. El primer día será la presentación juvenil mientras que el segundo la presentación de adultos.

La entrada tendrá un valor de $8.000.

PRESENCIAS FEMENINAS

El sábado 6, a las 19 horas, en Casa Miglioranza Luján se realizará el encuentro de historia del arte “Presencias femeninas”, un banquete visual desde la Edad Media hasta nuestros días por Magdalena Verdejo y Leticia Miglioranza.

Será una propuesta creativa de la que luego se compartirá un aperitivo. El valor de la propuesta es de $30.000. Será con cupos limitados y para reservar un lugar podrán comunicarse al 2323 219103.

VENECIA

El sábado 6, a partir de las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) el Taller de Envió El Quinto llevará a cabo “Venecia”.

El valor de la entrada es de $8.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.

PERROS

El domingo 7, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) tendrá lugar “Perros” del dramaturgo Pablo Albarello, bajo la dirección de Elvira Massa.

El valor de la entrada es de $10.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.

PLEGADO DE FIGURAS NAVIDEÑAS

El martes 9, de 10 a 12.30 horas, en la Biblioteca Jean Jaures (Lavalle 758) se reunirán para plegar figuras navideñas. Habrá un break.

Publicado el jueves 4 de diciembre de 2025