Presentamos la «Agenda de actividades para el fin de semana»







Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana largo.

Actividades libres y gratuitas





FIESTA DE LA CERVEZA

El sábado 13 y domingo 14, desde las 11 horas, en el Parque Ameghino se llevará a cabo la quinta Fiesta de la Cerveza. La propuesta reunirá a productores cerveceros de Luján y ofrecerá más de 30 variedades de cerveza artesanal para degustar. También participará la Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa.

Cabe aclarar que el evento se suspende en caso de lluvia.

Los artistas confirmados que se presentarán a partir de las 14 horas son:

Sábado 13Lucy Music BandFlor TrabichetY dale alegría a mí corazón – una celebración a la música de Fito PáezFuerte al Medio – Tributo a las Pastillas del AbueloSiempre cumbiaE’ lo que hayBachata WayLa SabrosaGran fiesta de cierre: Nice Try! producciones

Domingo 14Arrabal DuoLos ExtrasAspenmoodBeatkings – Música BeatleDesfachatados – Especial de BabasónicosMacedonian Balkan MusicSin BozalDoctores Crotos

PERIODISTÁN EN EL CENTRO CULTURAL

El miércoles 17, a las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián) Periodistán disertará sobre el recorrido «Del Camino Real a la Ruta de la Seda» a través de relatos, análisis geopolíticos y su experiencia en países como Irán, Iraq, Afganistán, Uzbekistán, India, y Bangladesh.

Se trata de una iniciativa incluida en el programa “Camino Real”. Fernando Duclos es periodista y, desde 2019, recorre el mundo con su proyecto “Periodistán”, donde retrata la vida cotidiana en países que suelen resultarnos lejanos: Irán, Irak, Afganistán, Uzbekistán, India, Bangladesh, entre otros. Su mirada combina crónica, contexto histórico y experiencias personales para acercar realidades poco conocidas.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 11, a las 21 horas, el Estudio de Danza Ibañez Fernández presenta “Momentos de danza” cumpliendo 25 años de enseñanza en la ciudad. Con la participación de todos sus alumnos y profesores en las disciplinas de Ballet, Jazz, Contemporáneo, Coreo, Acrobacia aérea en tela, Hip Hop, Jardincito de Danza, Comedia Musical y Ritmos Urbanos en una gran puesta en escena con su característico despliegue coreográfico. La entrada costará $18.000.

El viernes 12, a las 21 horas, el estudio de Danzas Releve presenta un espectáculo de “Diva” , danzas variadas mostrando el trabajo del alumnado del estudio durante este año. La entrada saldrá $15.000.

El sábado 13, a las 19 y 21 horas, “Nueva Generación” IAP. Celebra el paso a su tercera generación, honrando la historia construida por quienes dieron origen a la escuela y abriendo las puertas a una nueva visión, llena de creatividad, frescura y evolución. La entrada tiene un valor de $15.000.

El domingo 14, a las 19.30 y 21 horas, “Flush”. Una noche de danza, música y mucha diversión. La entrada costará $12.000.

El lunes 15, a las 20 horas, 11° Muestra Anual de Danzart. El arte se une en movimiento en una noche única. Un espectáculo lleno de energía, creatividad y emoción, con estilos que van desde Jazz Fusión, Urbano, Tela Acrobática, Teatro, Ballet y Contemporáneo. La entrada tiene un valor de $14.000.

El martes 16, a las 20.30 horas, Proyecto Musicarte presenta un espectáculo de música clásica y popular, interpretada por alumnos de la profesora Carolina Milanese. Piano, práctica coral y taller de iniciación musical para niños. La entrada tiene un valor de $18.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

LIDIA BARROSO

El viernes 12, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) Lidia Barroso estará junto a Mario Tierno presentando “Raíces y alas”, un espectáculo musical.

La entrada anticipada costará $10.000, en puerta $12.000. Para reservas, comunicarse al 2323 678722.

LA INUTILIDAD DE LOS MAPAS

El sábado 13, de 19 a 00 horas, en Balleto 1151, Hueso Ricciardulli hará la séptima muestra anual y la exposición de obras de sus alumnos, “Inutilidad de los mapas”. Será en diálogo con textos de Adriana Ferrari.

Habrá música en vivo a cargo de Manuel Scarnato, e Indie Suelto DJ Set.

LA VARIETÉ

El sábado 13, a las 21 horas, en el Club Argentino (Colón 1073) se llevará a cabo una nueva Varieté. Actuarán Agustincín, Vana Passeri, Lolo Buratovich, expone Colectivo Fuga, música a cargo de Mauricio Miglioranza y servicio de cantina de Pintoresco Almacén.

Para reservar un lugar, comunicarse al 2323 654454.

Teatro WalGon

Domingo 14 a las 20hs

EL MANTO DE LA MADONNA



El domingo 14, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) “El manto de la Madonna” bajo dirección de Luis Vallejo. La historia se sitúa en una casa donde conviven una madre inmigrante fuerte y desafiante, una hija inválida, un yerno mujeriego y una joven tímida que busca romper con las normas.

Las anticipadas están $10.000 mientras que en sala $13.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.



CICLO DE JAZZ EN LUJÁN

Se trata de un nuevo espacio donde vas a poder tocar y/o escuchar jazz en vivo y disfrutar de la cantina popular.

Se llevará a cabo el tercer martes de cada mes a las 20:30 horas, en el maravilloso Club Argentino (Colón 1075). El próximo será el día martes 16 de diciembre.

El año termina y queremos festejar que ese ciclo continúe creciendo y recibiendo a grandes artistas, por eso lxs invitamos a disfrutar de la última noche de una manera muy característica de este hermoso género: «LA GRAN JAM». Escenario abierto para que músicos y músicas puedan encontrarse y compartir jazz de la mejor manera. ¡Será una gran noche!

Esta nueva propuesta es gestionada por alumnxs , ex alumnxs y profesores de la Escuela de Arte Jose «Pipo» Ferrari.

¡Lxs esperamos! Reserva tu mesa en el instagram @argentinojazzclub

Publicado el jueves 11 de diciembre de 2025