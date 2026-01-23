Viernes 23 de enero de 2026


Precios imperdibles en zapatillas brasileras en pleno centro de Luján

Publicado el viernes 23 de enero de 2026

Una propuesta que no pasa desapercibida llegó a Luján con precios realmente bajos en zapatillas brasileras de primeras marcas, ideales para quienes buscan renovar calzado sin gastar de más.

Entre las ofertas destacadas se encuentran:

  • Converse Animal Print a $30.000
  • Nike a $40.000
  • Adidas a $40.000

El local atiende de lunes a lunes, de 9 a 22 horas, en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón, en una zona de fácil acceso.

Una oportunidad para aprovechar modelos actuales a valores más que accesibles.

