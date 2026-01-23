Precios imperdibles en zapatillas brasileras en pleno centro de Luján
Detalles
Publicado el viernes 23 de enero de 2026
Una propuesta que no pasa desapercibida llegó a Luján con precios realmente bajos en zapatillas brasileras de primeras marcas, ideales para quienes buscan renovar calzado sin gastar de más.
Entre las ofertas destacadas se encuentran:
- Converse Animal Print a $30.000
- Nike a $40.000
- Adidas a $40.000
El local atiende de lunes a lunes, de 9 a 22 horas, en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón, en una zona de fácil acceso.
Una oportunidad para aprovechar modelos actuales a valores más que accesibles.
Publicado el viernes 23 de enero de 2026