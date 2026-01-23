Precios imperdibles en zapatillas brasileras en pleno centro de Luján

Publicado el viernes 23 de enero de 2026

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Una propuesta que no pasa desapercibida llegó a Luján con precios realmente bajos en zapatillas brasileras de primeras marcas, ideales para quienes buscan renovar calzado sin gastar de más.

Entre las ofertas destacadas se encuentran:

Converse Animal Print a $30.000

a Nike a $40.000

a Adidas a $40.000

El local atiende de lunes a lunes, de 9 a 22 horas, en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón, en una zona de fácil acceso.

Una oportunidad para aprovechar modelos actuales a valores más que accesibles.

Publicado el viernes 23 de enero de 2026