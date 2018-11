Por el Boca – River, reprogramarían el partido de Flandria

El partido entre Flandria y All Boys, previsto para este domingo, sería reprogramado a causa del cotejo de Boca – River.

El duelo correspondiente a la 15° jornada de la Primera B Metropolitana está sujeto a modificaciones respecto a lo que suceda con la final de la Copa Libertadores, que hasta el momento está pautada para el domingo a las 16:00 horas.

En caso de ser postergado, se desconoce cuándo será el encuentro del Canario en Floresta.

“Los organismos de seguridad en el transcurso de la tarde van a comunicar el nuevo marco de seguridad del partido final de Libertadores. De acuerdo a eso se tomará la decisión respecto a los dos partidos programados en Capital mañana. (Sacachispas vs. Riestra y All Boys vs Flandria)”, comunicaron desde Flandria.

Publicado el sábado 10 de noviembre de 2018