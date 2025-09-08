Ponen en marcha la Liga Municipal de Básquet en las canchas del Parque San Martín

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Para promover y fortalecer la práctica del deporte en el distrito.

El Municipio de Luján informó que este sábado, en las canchas públicas del Parque San Martín, se pondrá en marcha la nueva Liga Municipal de Básquet, con el objetivo de promover y fortalecer la práctica del deporte en el distrito.

“El lanzamiento de la Liga supone la continuidad del trabajo que venimos haciendo a través de la Escuela Municipal de Básquet, aprovechando una infraestructura deportiva de primer nivel como la que tenemos en el Parque San Martín. Contar con una competencia permanente es una herramienta clave para promover el deporte en todo el distrito”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

La competencia se organizará en las categorías mixtas Pre Mini (8 y 9 años), Mini (10 y 11 años), U13 (12 y 13 años), U15 (14 y 15 años) y U17 (16 y 17 años), con partidos en formato 5 contra 5, de cuatro cuartos de 10 minutos cada uno. El fixture de la fecha inaugural es el siguiente:

-Categoría Sub 15: Escuela Municipal Vs. UNLu; a las 10 horas.

-Categoría Sub 13: El Timón Vs. Escuela Municipal; a las 11 horas.

-Categoría Mini: Escuela Municipal Vs. UNLu; a las 11 horas.

-Categoría Sub 17: El Timón Vs. Escuela Municipal; a las 12 horas.

-Categoría Pre Mini: Escuela Municipal Vs. UNLu; a las 12 horas.

Los partidos de la flamante Liga se disputarán con una frecuencia mensual y serán coordinados por el equipo de profesores que integran la Escuela Municipal de Básquet. Además, para la fecha inaugural se estrenarán nuevos tableros profesionales de acrílico.

“Estamos muy contentos de poder dar inicio a la Liga junto a las instituciones que nos acompañan en la promoción de este deporte tan lindo. Esperamos que en el corto plazo también se sume un equipo del CEF de Olivera y otro de General Rodríguez, y que cada año podamos ir creciendo en participación. Es una gran oportunidad para fortalecer experiencias en formación, que tendrán la oportunidad de competir y aprender”, valoró por su parte la Coordinadora de la Escuela Municipal de Básquet, Florencia Adorno.

La Liga Municipal de Básquet es una iniciativa de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el lunes 8 de septiembre de 2025