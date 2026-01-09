Pilchas ATR abrió sus puertas con precios mayoristas en calzados
Precios populares, y calidad que distingue.
Pilchas ATR se consolida como el nuevo outlet de calzados del que todos hablan, con una amplia variedad de modelos y precios pensados para comprar mejor.
El local atiende de lunes a lunes, de 9 a 22 horas, en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón. Ideal para aprovechar opciones de calidad a valores mayoristas en pleno centro de la ciudad
Publicado el viernes 9 de enero de 2026