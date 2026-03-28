Peteco Carabajal se presentará en la vigilia para conmemorar a los héroes

Publicado el sábado 28 de marzo de 2026

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En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el miércoles 1° de abril, a partir de las 19 horas, se llevará a cabo la tradicional vigilia en el Monumento Homenaje a los Caídos y Veteranos de Malvinas ubicado en avenida Nuestra Señora de Luján y Dr. Ugarte.

La iniciativa es organizada por el Centro de Veteranos de Guerra de Luján, con acompañamiento del Municipio. En esta oportunidad, participarán del homenaje los ballets Raíces, El Encuentro, Alma de Tradición y el Ballet Municipal a cargo de Susana y Vanesa Pagani.

Asimismo, se presentarán los artistas Maxi Dobal, Claudelina Fuentes Olmo, el Coro Municipal de Cámara «Ernesto Storani», la Banda Rerum Novarum y la actuación especial de Peteco Carabajal, reconocido músico del folclore argentino.

El evento contará con un Patio Gastronómico a cargo de la Asociación Food Trucks de Luján, y la conducción será llevada adelante por Grey Villagra.

La propuesta, que pretende reunir a toda la comunidad, se desarrolla con el objetivo de reafirmar la memoria y homenajear a aquellas personas que lucharon por la patria.



Publicado el sábado 28 de marzo de 2026