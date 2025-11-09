Domingo 9 de noviembre de 2025
Personal de Guardia Urbana recuperó una bicicleta robada

Seguridad



Publicado el domingo 9 de noviembre de 2025

Personal de Guardia Urbana, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana, logró recuperar el miércoles pasado una bicicleta que había sido sustraída de un comercio ubicado sobre Humberto I al 1300.

Durante sus recorridos habituales por distintas zonas del distrito, los agentes fueron alertados por la empleada de una cafetería de la zona, quien les informó que minutos antes unos menores, que suelen frecuentar el local, le habían robado una bicicleta.

Luego de sugerirle que radicara la denuncia correspondiente, el personal de Guardia Urbana inició una recorrida por los alrededores, logrando hallar el rodado en inmediaciones del Polideportivo Municipal.

Los menores fueron interceptados en la intersección de Dr. Muñiz y Belgrano, donde se dio aviso al Comando de Patrullas Luján, que intervino en el hecho para continuar con el operativo.

