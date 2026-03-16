Persecución desde General Rodríguez terminó con un choque en Ruta 7 y tres detenidos

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Una persecución policial que se habría iniciado en el partido de General Rodríguez terminó ayer con un fuerte choque en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 86, en el acceso al barrio Esperanza y cerca del peaje de San Andrés de Giles. Como resultado del operativo, tres personas quedaron detenidas.

Según pudo reconstruirse, los sospechosos se desplazaban a bordo de un Chevrolet Astra y escapaban en dirección hacia San Andrés de Giles. Durante la huida, los vehículos fueron vistos pasar por el Acceso Oeste en dirección desde el puente Fernández Beschtedt hacia la Ruta Provincial 192, a gran velocidad.

La velocidad de ambos rodados y lo inesperado de la situación hicieron que muchos testigos apenas pudieran registrar lo que ocurría. “Pasaron muy rápido, no hubo tiempo ni de sacar el celular”, comentaron algunos vecinos que alcanzaron a ver la persecución, que en cuestión de minutos desapareció de su campo visual.

El seguimiento policial continuó hasta la Autovía 7, donde finalmente la fuga terminó de manera abrupta. Allí, el automóvil impactó contra un móvil de la Policía Vial de Gaona que participaba del operativo.



Tras el choque trabajaron en el lugar bomberos, una ambulancia y personal de Corredores Viales. Los tres ocupantes del vehículo fueron aprehendidos en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que no fue necesario realizar traslados médicos.

Publicado el lunes 16 de marzo de 2026