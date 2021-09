Pérez Naveiro reunió a un centenar de militantes antes de la veda

Ayer, como todos los martes, el comité de la UCR de la calle mitre, fue el centro de reunión de la lista oficial de Facundo Manes en Luján, que encabeza Ezequiel Pérez Naveiro, denominada ‘Lista 3-Dar El Paso’.

Se reunió a más de un centenar de militantes para escuchar el mensaje de los diferentes referentes que integran la lista, de cara a los últimos días de campaña.

Germy Gorreri , referente del GEN Lujan (Margarita Stolbizer) se refirió a la importancia de la elección del domingo y aseguró “fuimos muy bien recibidos en este espacio por Ezequiel y lo quiero agradecer” y agregó “este equipo que logramos conformar es el más representativo y abarcativo de JUNTOS…”

Luego, Mariano Giacovino, referente del espacio Possista en Luján convocó a los presentes a realizar los últimos esfuerzos “en estos cuatro días debemos asegurar nuestra presencia en todos los rincones de Luján y les aseguro que si eso pasa el domingo vamos a estar todos juntos de nuevo en este comité, festejando el triunfo”

Posteriormente Marcelo Musso representante local del Peronismo Republicano (Joaquín De La Torre) recordó algunas definiciones del Ex intendente de San Miguel en su visita por lujan “Como nos decia Joaquín, en las otras listas solo se ve el amarillo pero nosotros somos todos los colores y esto es lo que se necesita para ganarle al kirchnerismo en la elección de noviembre…”

Casi sobre el final la vicepresidenta de la UCR de Luján y actual pre candidata a 2da concejal, Jesica Rivarola instó a los militantes a seguir trabajando como lo hicieron durante toda la campaña “queda muy poco , este es el último esfuerzo y es la oportunidad que tenemos de plasmar en hechos todo lo que venimos trabajando” y sostuvo “ el domingo a las 19.00 nos volvemos a encontrar acá y con los referentes de las demás listas para festejar la victoria e iniciar el camino hacia el triunfo en noviembre, no perdamos de vista que esa es la elección importante”

Por último el Presidente del Radicalismo De Lujan y actual pre candidato a concejal por la lista de Facundo Manes en Luján, cerró la reunión en medio de un clima de gran espectativa y apuntó contra el ejecutivo local “ no nos conformemos con el asfalto cuando el hospital está peor que nunca, no nos distraigamos con el mejorado de las calles cuando no pueden garantizar transparencia en las cuentas públicas y no creamos que un entoscado puede revertir la inseguridad reinante que hoy vivimos en Luján…” y aseguró “somos la lista que mejor preparada esta para representar los intereses de nuestros vecinos, y con muchas posibilidades de poder trasladar nuestra capacidad de diálogo y generación de consensos a los ámbitos de toma de decisión.”

