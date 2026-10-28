Peña de Las Comadres: celebrarán a Mercedes Sosa en Luján

Cultura y homenajes

Se viene una nueva edición de la tradicional Peña de Las Comadres en nuestra ciudad, y esta vez la movida cultural estará dedicada por completo a homenajear a la gran Mercedes Sosa. La cita imperdible se va a llevar a cabo el sábado 31 de octubre, a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural José Artigas, ubicado en la calle Mitre 846.

Música acústica y canto colectivo

Durante la velada, un rejunte de talentosos artistas locales va a compartir las canciones más emblemáticas del repertorio de la tucumana en un formato íntimo y acústico. Entre los números confirmados se encuentran Ezequiel Castillo, Juan Hayden, Laura Escudero y Vale Morales.

Además, vas a poder sumarte al clásico momento de la Ronda Coplera y al canto colectivo de “Todas las voces todas”, donde se van a repartir las letras entre el público para entonar todos juntos. La figura de la tucumana trascendió fronteras porque su voz fue un faro indiscutido para la cultura latinoamericana.

Actividades, talleres y reservas

Por otro lado, la colectiva artística “CASI UN BONDI” va a estar haciendo pegatinas y estampas a la gorra durante toda la jornada. Si querés llevarte un recuerdo, recordá que podés traer una remera para estamparla con diseños alusivos.

Todo lo que vas a encontrar

Para acompañar la noche, el evento va a contar con:

Servicio de cantina completa.

Mesa dulce artesanal.

Muestra de los talleres del centro cultural.

Sorteos imperdibles para todos los presentes.

Fijate que los lugares se reservan mandando un mensaje por WhatsApp al 2323 312207, y las mesas se asignan por orden de llegada. Como la movida es al aire libre, quedá atento porque se suspende por lluvia.

El legado imborrable de La Negra

Nacida hace 91 años, la enorme trayectoria que construyó con su vida dedicada al arte marcó un antes y un después en nuestra identidad. Su consagración en el Festival de Cosquín de la mano de Jorge Cafrune la catapultó a la escena internacional, transformándola en una de las figuras indiscutidas del movimiento del Nuevo Cancionero.

Durante la última dictadura cívico-militar, su obra sufrió la censura y el exilio en ciudades como París y Madrid. Hoy en día, recordarla es mantener viva la memoria de una artista que usó su garganta como bandera contra las injusticias.