Juegos Bonaerenses: Francesca Silvetti ganó el bronce en ajedrez

ORGULLO LOCAL

La delegación local sumó una nueva alegría en los Juegos Bonaerenses que se disputaron en Mar del Plata. El logro vino de la mano y la mente de Francesca Silvetti Chifulella, una ajedrecista que, compitiendo por primera vez en este certamen, llegó a la costa atlántica con una ilusión enorme respaldada por su gran talento, esfuerzo y una sólida preparación previa.

El camino hacia la clasificación

Para llegar a la instancia decisiva en «La Feliz», la joven deportista tuvo que sortear con éxito las etapas previas. Primero se impuso en la fase local y, más tarde, ratificó su gran nivel en la etapa regional, donde ganó todas sus partidas sin dejar dudas sobre el tablero.

Ya en Mar del Plata, el torneo presentó exigencias a la altura de las circunstancias. El recorrido rumbo al podio arrancó con una clasificación brillante al segundo puesto de su zona, luego de acumular 6 puntos sobre 7 posibles.

La definición por la medalla

En las semifinales, Francesca se cruzó con la juninense Francina Pugliese, quien a la postre se llevaría la medalla de oro, sufriendo una ajustada derrota. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, ese traspié la dejó frente al gran desafío de pelear por el tercer puesto.

En el duelo por la medalla de bronce, se reencontró con Alma Mía Nieva, representante de La Matanza, frente a quien había caído en la fase de grupos. Lejos de achicarte, Francesca se tomó revancha ganando las dos partidas y cerrando una campaña inolvidable.

Balance de la competencia