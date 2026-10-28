Luján celebrará el Día Internacional de la Animación con un festival de cortometrajes
En el marco del Día Internacional de la Animación, el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Internacional de Filmes de Animación y la comuna local organizan un festival abierto con entrada libre y gratuita para disfrutar de producciones de distintos países.
La actividad se realizará el miércoles 28 de octubre, de 14 a 18 horas, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, ubicado en el Paseo Calelián 1135. En simultáneo con otras sedes del mundo, disfrutá de una selección imperdible de cortometrajes que invita a descubrir nuevas historias, técnicas y universos creativos a través del arte.
Actividades para las infancias
Al finalizar las proyecciones, participá en los talleres creativos destinados a los chicos, coordinados por profesores de la zona.
Programación de cortometrajes
Todas las producciones son aptas para todo público (ATP).
- Oda a los perritos (1:30 min.) – Dirección: María Zancolli (Argentina)
- Tokiori (2 min.) – Dirección: Nino Vispo (Argentina)
- Este perro está raro (5:40 min.) – Dirección: Facundo Quiroga, Sebastián García y Juan Nadalino (Argentina)
- Tsuru (6:13 min.) – Dirección: Pedro Anías (Brasil)
- Eclipsar (outshine) (4 min.) – Dirección: Eliza Dorothy Russell Keating (Taiwán)
- Ratón de casa (8:16 min.) – Dirección: Chia Hui Lei (Taiwán/Estonia)
- El jardín de mi abuela (2:14 min.) – Dirección: Camille Brisman (EE. UU.)
- Om (3:15 min.) – Dirección: Gabriela Fernández (Argentina)
- Los mundos de Reni (10:50 min.) – Dirección: Claudia Ruiz (Argentina)