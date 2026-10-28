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Miércoles 28 de octubre de 2026

CULTURA Y CINE

Luján celebrará el Día Internacional de la Animación con un festival de cortometrajes

Publicado: 28 de octubre de 2026

En el marco del Día Internacional de la Animación, el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Internacional de Filmes de Animación y la comuna local organizan un festival abierto con entrada libre y gratuita para disfrutar de producciones de distintos países.

La actividad se realizará el miércoles 28 de octubre, de 14 a 18 horas, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, ubicado en el Paseo Calelián 1135. En simultáneo con otras sedes del mundo, disfrutá de una selección imperdible de cortometrajes que invita a descubrir nuevas historias, técnicas y universos creativos a través del arte.

Actividades para las infancias

Al finalizar las proyecciones, participá en los talleres creativos destinados a los chicos, coordinados por profesores de la zona.

Programación de cortometrajes

Todas las producciones son aptas para todo público (ATP).

  • Oda a los perritos (1:30 min.) – Dirección: María Zancolli (Argentina)
  • Tokiori (2 min.) – Dirección: Nino Vispo (Argentina)
  • Este perro está raro (5:40 min.) – Dirección: Facundo Quiroga, Sebastián García y Juan Nadalino (Argentina)
  • Tsuru (6:13 min.) – Dirección: Pedro Anías (Brasil)
  • Eclipsar (outshine) (4 min.) – Dirección: Eliza Dorothy Russell Keating (Taiwán)
  • Ratón de casa (8:16 min.) – Dirección: Chia Hui Lei (Taiwán/Estonia)
  • El jardín de mi abuela (2:14 min.) – Dirección: Camille Brisman (EE. UU.)
  • Om (3:15 min.) – Dirección: Gabriela Fernández (Argentina)
  • Los mundos de Reni (10:50 min.) – Dirección: Claudia Ruiz (Argentina)

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