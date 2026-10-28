Luján celebrará el Día Internacional de la Animación con un festival de cortometrajes

CULTURA Y CINE

En el marco del Día Internacional de la Animación, el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Internacional de Filmes de Animación y la comuna local organizan un festival abierto con entrada libre y gratuita para disfrutar de producciones de distintos países.

La actividad se realizará el miércoles 28 de octubre, de 14 a 18 horas, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, ubicado en el Paseo Calelián 1135. En simultáneo con otras sedes del mundo, disfrutá de una selección imperdible de cortometrajes que invita a descubrir nuevas historias, técnicas y universos creativos a través del arte.

Actividades para las infancias

Al finalizar las proyecciones, participá en los talleres creativos destinados a los chicos, coordinados por profesores de la zona.

Programación de cortometrajes

Todas las producciones son aptas para todo público (ATP).