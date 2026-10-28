Comenzó el montaje para recibir al papa en Luján

Visita papal

Los preparativos para la llegada del papa León XIV ya empezaron a hacerse visibles frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En el sector de la Plaza Belgrano se ven estructuras tubulares, paneles metálicos y vallados que forman parte de los trabajos de organización para la celebración religiosa prevista para el próximo 11 de noviembre.

Las imágenes muestran distintos elementos de montaje acopiados frente al Santuario, mientras avanzan las tareas en uno de los espacios centrales de nuestra ciudad. El sector será acondicionado para recibir al Pontífice, quien presidirá una misa frente a la Basílica a partir de las 10.

La preparación del lugar representa uno de los pasos previos a una jornada que tendrá una fuerte repercusión para Luján y que convocará a fieles y visitantes de distintos puntos del país. En los próximos días se espera que el montaje continúe y te permita observar con mayor claridad cómo quedará dispuesto el espacio para la celebración.

Los detalles del evento histórico

Un condimento musical muy especial

A los preparativos se suma una noticia que generó una enorme emoción: el cantante lujanense Luciano Pereyra confirmó que participará musicalmente de la misa que encabezará León XIV en su ciudad natal.

El artista anunció la novedad durante uno de sus conciertos y expresó su alegría por la posibilidad de cantarle al Pontífice en Luján. Su participación sumará un componente musical imperdible a una celebración que ya despierta una gran expectativa.

Mientras las estructuras empiezan a ocupar la plaza frente al Santuario, Luján avanza a paso firme con los preparativos para recibir al Papa en una jornada histórica para la ciudad.