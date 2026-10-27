El Municipio renueva semáforos e incorpora tecnología inteligente para mejorar la circulación

seguridad vial

La Municipalidad informó que, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y optimizar la circulación vehicular, el Municipio de Luján llevó adelante la renovación e instalación de nuevos dispositivos semafóricos en distintos puntos del distrito.

En este marco, se incorporaron contadores de tiempo en los semáforos ubicados en las intersecciones de 25 de Mayo y Mariano Moreno, y de Fray Manuel de Torres y Roca, con el propósito de brindar mayor previsibilidad a conductores y mejorar la organización del tránsito.

Además, se instaló un semáforo con inteligencia artificial (IA) en la intersección de Italia y Mitre. Esta tecnología permite regular los tiempos de los semáforos de manera dinámica, en función de las condiciones del tránsito en tiempo real, reemplazando los ciclos de duración fija.

De esta manera, el sistema puede extender o reducir el tiempo de luz verde según la demanda vehicular de cada arteria y priorizar aquellas que presentan una mayor carga de tránsito y contribuyendo a una circulación más fluida y eficiente.

A través de estas intervenciones, el Municipio de Luján continúa incorporando soluciones tecnológicas y desarrollando acciones destinadas a mejorar la seguridad vial, optimizar la movilidad urbana y brindar mejores condiciones de circulación para toda la comunidad.