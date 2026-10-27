Un motociclista fue trasladado tras un choque en Avenida España

Accidente vial en Luján

Un automóvil y una motocicleta protagonizaron un accidente de tránsito este martes al mediodía en avenida España al 855, en Luján.

En el hecho estuvieron involucrados un Honda Civic de color gris y una moto Suzuki Smash 125 de color negro.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado por una dotación de Bomberos Voluntarios, a cargo de Mella, en el móvil 26.

En el lugar intervino personal policial. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del motociclista ni las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Trabajó bomberos, policía y guardia urbana, en Av. España 855 y Alem.