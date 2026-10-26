Juegos Bonaerenses: Luján cerró su participación con 13 medallas

DEPORTES LOCALES

La delegación local concluyó este viernes su participación en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses, que se desarrolló en Mar del Plata desde el lunes pasado, con un total de 13 preseas obtenidas en distintas disciplinas.

El medallero de las y los atletas locales

Durante las jornadas de competencia, las y los representantes de nuestro partido demostraron un gran nivel y consiguieron trece medallas en total:

Aneley Monzón, Medalla de Oro en Canotaje (Sub 14 – Femenino – Libre – Promocional).

María Romito e Inés Nuñez, Medalla de Oro en Tenis Dobles (Sub 16 – Femenino).

Brandon Montiel, Medalla de Oro en Atletismo – 100 metros (S16 – Libre).

Carlos Pozzo, Reinaldo Atrio y Miguel Huici, Medalla de Oro en Fútbol Tenis Categoría B.

Maximiliano Vera, Medalla de Plata en Natación PCD (17+ – Masculino – Libre – Motores 50 Libres S9).

Mateo Cosmelli, Medalla de Plata en Atletismo Campo (Sub 14 – Masculino – Libre – Salto Alto).

Alan Ortega, Medalla de Plata en Atletismo PCD 100 metros.

Malena Camerano, Simona Lespada, Ariana Porras Camarano, Martina Ferreyra y Luciana Nietto, Medalla de Bronce en Gimnasia Artística (Sub 15 – Femenino – Promocional – Nivel 2 – Equipo).

Caetana Brayotta, Medalla de Bronce en Canotaje (Sub 14 – Femenino – Libre – Federado).

Morena Miranda, Medalla de Bronce en Atletismo PCD en Pista (16+ – Femenino – Libre – Motor Ambulante 40/41 – 100m).

Francesca Silvetti, Ajedrez (definición por medalla de bronce).

Eduardo Vásquez, Jorge Caminos y Sergio Calatayud, Medalla de Bronce en Fútbol Tenis Categoría A.

Ulises Portillo, Simón Golini, Segundo Ghigliazza, Juan Bautista Frutos, Joel Tarruela y Tobías Pereyra en Futsal, Sub 14 – Masculino.

Copas y reconocimientos destacados

Asimismo, la ciudad se quedó con la Copa al Mejor Equipo de Canotaje Promocional y la Copa al Mejor Equipo de Canotaje Federado, coronando una actuación inolvidable.

Compuesta por más de 250 personas, la delegación partió el domingo por la noche hacia la costa atlántica. Una vez allí, se alojaron en el Complejo Turístico RCT, ubicado en la localidad de Chapadmalal.

El lunes por la tarde participaron del acto protocolar de apertura en la playa Las Toscas junto a miles de competidores de toda la provincia. Las pruebas en las 38 disciplinas culturales y deportivas se extendieron desde el martes hasta el viernes, con el retorno a casa programado para este sábado por la noche.