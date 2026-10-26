León XIV confirmó su viaje y crece la expectativa en Luján

Visita papal

El papa León XIV expresó su alegría por regresar a Sudamérica y, tras la confirmación del Vaticano sobre su gira apostólica, se mantiene la expectativa por su visita a Luján, prevista para el próximo miércoles 11 de noviembre.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, publicó el Pontífice en su cuenta oficial de X, @Pontifex_es, en un mensaje acompañado por las referencias a Uruguay, Argentina y Perú, los tres países que forman parte de su recorrido.

Preparativos en la ciudad

En su publicación, León XIV también manifestó su deseo de que el viaje sirva para fortalecer los vínculos entre las personas y renovar el compromiso de la Iglesia con la difusión del Evangelio.

“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, expresó.

La cuenta regresiva en el distrito

La gira apostólica está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. La confirmación de la Santa Sede despejó las dudas que habían surgido en torno a la realización del viaje y renovó las expectativas por la llegada del Papa a la ciudad.

La visita del 11 de noviembre tendrá una enorme relevancia para Luján, sede de la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján y uno de los principales centros de peregrinación del país.

Un acontecimiento histórico para la comunidad

El antecedente más cercano de una visita papal al santuario se remonta al 11 de junio de 1982, cuando Juan Pablo II llegó a la Basílica durante su primer viaje a la Argentina. Este hecho marcará un hito para todos los fieles locales.

Ahora, la ciudad se prepara para recibir a León XIV en una jornada que promete quedar en la historia religiosa de Luján.