¡Luján es de la B! Goleó 3 a 0, salió campeón e hizo historia

Ascenso histórico en el fútbol

Luján volvió a escribir otra página dorada en su historia deportiva. En el Estadio 1° de Abril, el Lujanero derrotó 3 a 0 a Berazategui y consiguió el ascenso a la Primera B, en una jornada inolvidable para todo el pueblo lujanero.

Como en 1991 y ante el mismo rival, el conjunto de nuestra ciudad volvió a celebrar una consagración que va a quedar grabada para siempre en la memoria de los hinchas.

El desarrollo de un partido vibrante

Tomás Dopazo abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo con un buen cabezazo. Sin embargo, la alegría tuvo un momento de zozobra cuando el autor del tanto fue expulsado a los 38 minutos por doble amarilla. El delantero había recibido la primera amonestación por sacarse la camiseta en el festejo y vio la tarjeta roja por una infracción.

Pese a quedarse con diez jugadores en la cancha, el equipo no se achicó nunca. A los 48 minutos de la etapa inicial, el colombiano Eladio Ramos sacó un potente remate rasante para marcar el segundo tanto y desatar otra vez la locura en las tribunas.

La sentencia y la gloria

Ya en el complemento, a los 40 minutos, Enzo Oviedo convirtió el tercer gol y selló una victoria contundente. De esta manera, el equipo cerró una campaña inolvidable.

Esta consagración también guarda un sentido homenaje en el cuerpo técnico. El año pasado, el plantel era dirigido por el querido Pulga Fredes, quien falleció posteriormente. Su amigo Martín Pérez Bianchi tomó la conducción y continuó el legado para llevar al club a lo más alto.

Con temperamento, buen fútbol y el apoyo incondicional de su gente, Luján volvió a festejar ante Berazategui, repitiendo aquella histórica tarde de 1991.

¡La ciudad entera está de fiesta!

Foto fuente Club Luján Instagram.